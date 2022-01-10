İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel koronavirüse yakalandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 19:36

Kartal Belediyesi Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıomla, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yüksel, dinlenme sürecinde olduğunu ifade etti.

Yüksel'in yaptığı paylaşım: