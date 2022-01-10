İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel koronavirüse yakalandı
Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve dinlenme sürecinde olduğunu belirten İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kartal Belediyesi Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıomla, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
DURUMU İYİ
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yüksel, dinlenme sürecinde olduğunu ifade etti.
Yüksel'in yaptığı paylaşım:
Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Durumum iyi ve evde dinlenme sürecindeyim. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. ??— Gökhan Yüksel (@gokhanyukselist) January 10, 2022
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