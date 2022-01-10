İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel koronavirüse yakalandı

Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve dinlenme sürecinde olduğunu belirten İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 19:36
İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel koronavirüse yakalandı
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Kartal Belediyesi Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıomla, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yüksel, dinlenme sürecinde olduğunu ifade etti. 

Yüksel'in yaptığı paylaşım: 

 


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