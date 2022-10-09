İstanbul Maltepe'de otomobil dere yatağına düştü

09 Ekim 2022 Pazar, 17:05

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 SNO 42 plakalı otomobil sürücüsü mıcır kaplı yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil sokağın bitişiğindeki dere yatağına düşerken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinleri, kazayı sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, "Burada bir apartman var. Bir de kendi imkanlarıyla yapılmış bir yol var. Yol çamur olmaması için mıcırla kaplanmış. Araç mıcırda kayarak aşağı düşmüş. Derenin bu tarafı Ataşehir Belediyesi, derenin diğer tarafı Maltepe Belediyesi. Kaba tabirle söyleyeceğim, biri zengin diğeri fakir mahallesi. Bakın burada bariyer var, orada yok" dedi.

Kazayı gören Abdullah Küçükçakır, "Araba bir anda hızlandı. Bariyer yok, bu nedenle yuvarlanıp aşağı düştü. Hemen 112'yi aradım, biraz gecikmeli olarak geldi. Arabayı yukarı kaldırmaya uğraştım ama, kaldıramadım. Sonra komşular geldi, arabayı yukarı kaldırdılar. Araçtaki kadını çıkardık, yaralı olabilir. Sanıyorum diğerleri yaralanmadı" diye konuştu.