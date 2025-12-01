Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Sarıyer'de bir garip olay... Eşinin altınlarını 'kumar borcu' için bozdurdu; kuaförde tıraş olurken yakalandı!

İstanbul Sarıyer'de bir garip olay... Eşinin altınlarını 'kumar borcu' için bozdurdu; kuaförde tıraş olurken yakalandı!

1.12.2025 09:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Sarıyer'de bir garip olay... Eşinin altınlarını 'kumar borcu' için bozdurdu; kuaförde tıraş olurken yakalandı!

Sarıyer’de yaşayan Ezgi Ö.’nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.’nün (31) çaldığını tespit etti. Kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde tıraş olduğu sırada yakalandı. Mert Ö.’nün eşinin ziynet eşyalarını, kumar borcunu kapatmak için alıp bozdurduğu ortaya çıktı.

Şaırtan olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.’nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

Image

ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe traş olduğu sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi.

Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #altın #sarıyer