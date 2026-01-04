İstanbul'u fırtına vurdu: Dalgalar 10 metreyi buldu, seferler iptal!

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına, bugün de şiddetini arttırarak devam ediyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ VE YURTTAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Üsküdar Sahili’nde fırtınanın etkisiyle dalgaların boyu yer yer 10 metreye kadar ulaştı. Kaldırımda yürüyen yurttaşlar ise kıyıya vuran dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı yurttaşlar da dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuvvetli lodos motosiklet sürücülerine de zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyreden bir motosiklet sürücüsü, rüzgardan korunmak için metrobüs aracını kendisine siper etti.

Öte yandan Fatih Beyazıt Camisi'nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplamanın da, lodosun etkisiyle söküldüğü görüldü.

ŞEHİR HATLARI’NDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, kentte hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre İptal edilen seferler şöyle:

“Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı seferlerinin Ortaköy uğramaları, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Üsküdar-Aşiyan Seferleri, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı Seferleri, Kısa Boğaz Turu, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı”

Açıklamada ayrıca Bebek-Anadolu Hisarı - Kanlıca - Emirgan hattı seferlerinin Emirgan iskelesine uğramasının yapılmayacağı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacağı, Küçüksu uğramasının yapılamayacağı aktarıldı.