İstanbul Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu
Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 21 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nda başarı elde edenler ödüllerini aldı.
Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 8-14 Ağustos tarihinde 21 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada başarı elde edenler Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törene Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun katıldı.
“SATRANÇ SEVEN SPORCULAR İÇİN TARİHİ YARIMADA DA DEĞİŞİK BİR DENEYİM OLMUŞTUR”
Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Burada çok büyük organizasyon, çok sıcak bir organizasyon geçirdik. Bizim içinde inanıyorum ki satranç seven sporcular için tarihi yarımada da değişik bir deneyim olmuştur. Bizim için satranç her yaş grubundan, her kategoriden insanı yapabildiği bir spor dalı olmakla beraber hem elle hem zekayla oynanan bir oyun” dedi.
Törende dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve toplamda 100 bin lira para ödülü takdim edildi.
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması