İstanbul Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

14 Ağustos 2022 Pazar, 22:19

Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 8-14 Ağustos tarihinde 21 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada başarı elde edenler Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törene Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun katıldı.





“SATRANÇ SEVEN SPORCULAR İÇİN TARİHİ YARIMADA DA DEĞİŞİK BİR DENEYİM OLMUŞTUR”



Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Burada çok büyük organizasyon, çok sıcak bir organizasyon geçirdik. Bizim içinde inanıyorum ki satranç seven sporcular için tarihi yarımada da değişik bir deneyim olmuştur. Bizim için satranç her yaş grubundan, her kategoriden insanı yapabildiği bir spor dalı olmakla beraber hem elle hem zekayla oynanan bir oyun” dedi.

Törende dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve toplamda 100 bin lira para ödülü takdim edildi.