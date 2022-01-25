Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yolcu otobüsleri çalışmayacak

Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya : Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00’a kadar durdurulmuştur.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 12:51
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yolcu otobüsleri çalışmayacak
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki çıkışların yarın saat 09.00’a kadar durdurulduğunu açıkladı. 

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.

Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba saat 09.00'a kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.


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