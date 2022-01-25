Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yolcu otobüsleri çalışmayacak

25 Ocak 2022 Salı, 12:51

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki çıkışların yarın saat 09.00’a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken otogarlardan çıkış yasağı yarın saat 09.00'a kadar uzatıldı.

Yerlikaya, "Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar Çarşamba saat 09.00'a kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.