İstanbul ve Ankara da aralarında... TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini bildirdi.

Kurum, İstanbul ve Ankara kura çekimlerini Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul ve Ankara için kura tarihleri de açıklandı. Ankara kurası 5 Şubat'ta, İstanbul kurası ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği konut projesinde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum, ''5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvurusu geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94, İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi.

Kurum, "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" diye konuştu.

İŞTE KURA TARİHLERİ

Çekiliş tarihleri şöyle: