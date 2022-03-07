İstanbul’a kar uyarısı: 1987'den sonra en iddialı yağış geliyor
Meteoroloji 7 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 0 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor..
EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
"1987'DEN SONRA EN İDDİALI KAR YAĞIŞI GELİYOR"
Öte yandan Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi İstanbul’u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul’da perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın pazartesiye kadar etkili olacağını belirtti.
Okul ve iş yerlerinde tatillerin olabileceğini aktaran hava sitesi 1987'den sonra en iddialı karın olacağını duyurdu.
AYBAR KAR FIRTINASI GELİYOR
Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, “İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor” ifadeleri kullanıldı.
AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?
Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen addır. Sibirya üzerinden bulunduğumuz coğrafyaya geleceği tahmin edilen soğuk hava dalgasının, mart ayında geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklendiğinden gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' ismi verilmiştir.
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