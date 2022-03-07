İstanbul’a kar uyarısı: 1987'den sonra en iddialı yağış geliyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 07:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor..

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

"1987'DEN SONRA EN İDDİALI KAR YAĞIŞI GELİYOR"

Öte yandan Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum sitesi İstanbul’u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul’da perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın pazartesiye kadar etkili olacağını belirtti.

Okul ve iş yerlerinde tatillerin olabileceğini aktaran hava sitesi 1987'den sonra en iddialı karın olacağını duyurdu.

AYBAR KAR FIRTINASI GELİYOR

Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, “İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor” ifadeleri kullanıldı.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen addır. Sibirya üzerinden bulunduğumuz coğrafyaya geleceği tahmin edilen soğuk hava dalgasının, mart ayında geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklendiğinden gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' ismi verilmiştir.