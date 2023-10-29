İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Her yer kırmızı beyaz

Yayınlanma: 29.10.2023 - 20:57

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:12

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü için gerçekleştirilen kutlamalar tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla devam etti.

Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi.

Kadıköy’de Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Cumhuriyet sevdalısını ağırlayacak olan Bağdat Caddesi oldu.

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle 19.23’te Suadiye Işıklar’da Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtıldığı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın İskele Sokak’ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak.

MALTEPE'DE DE COŞKULU KALABALIK

Maltepe Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinliklerle Cumhuriyet 7’den 77’ye ilçede büyük coşkuyla kutlanırken, Ozan Doğulu ve Şevval Sam verdikleri konserle Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan muhteşem bir geceye imza attı.

Konserde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu Cumhuriyet’i tam 100 yıl önce kuran, Anadolu’yu parsel parsel paylaşmak isteyen Batılı emperyalistlere rağmen vatanı kurtaran Mustafa Kemal öncülüğünde başlatılmış olan Anadolu devrimci hareketini buradan bir kere daha selamlıyorum” dedi.