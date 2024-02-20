İstanbul’da 'eşime neden selektör yaptın' tartışması: Kadın sürücünün eşi takip edip tehdit etti

İstanbul Kağıthane’de bir sürücü, sokaklara dönüş yaparken sinyal vermeyen kadın sürücüyü selektör yaparak uyardı. Bu durumdan rahatsız olan kadının eşi ise selektör yapan sürücüyü takip ederek evinin önünde tehdit etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:58
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Olay, dün saat 09.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işten çıkan Eyüp A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu.

Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada 34 TE 2561 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, sinyal vermeden sokaklara dönüş yaptı. Birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp A., kadına selektör yaptı. 

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“EŞİME NEDEN SELEKTÖR YAPTIN”

Ardından kadının önüne geçen sürücü evine doğru devam etti. Sürücü Eyüp A., evinin önüne gelip aracını park ettiği esnada kadının eşi aracıyla yanına geldi. Araçtan inen adam, Eyüp A. ile “eşime neden selektör yaptın” diyerek tartışmaya başladı. Tartışma esnasında iddiaya göre şahıs, Eyüp A.’yı tehdit ettikten sonra ayrıldı. İlginç olay kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.


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