İstanbul'da İSKİ borusu patladı, göle dönen yol trafiğe kapandı
İstanbul'da İSKİ borusu patladı. Patlama sonrasında akan su yola taştı, yol trafiğe kapandı.
Büyükçekmece’de İSKİ’nin borusunun patlaması nedeniyle Çakmalı yolunu su bastı. Baskın nedeniyle yaklaşık bir saat yol trafiğe kapandı.
YOL NORMALE DÖNDÜ
Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ’ye ait depoda boruda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında borudan akan sular yola taştı. Kısa sürede kanallarında tıkanmasıyla yol ortasında ve çevresinde su birikintileri oluştu. Ekiplerin su tahliyesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tıkanan kanalizasyonların da açılmasıyla yol tekrar normale döndü.
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