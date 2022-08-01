İstanbul'da kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
İstanbul Silivri’de tekeri patlayan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Silivri'de akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü’nde 34 ZK 6077 plakalı kamyonun lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten sürücü ile birlikte aşağı düştü.
Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen kamyon dron ile havadan görüntülendi.
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