İstanbul'da kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı

İstanbul Silivri’de tekeri patlayan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:07
İstanbul'da kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
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Silivri'de akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü’nde 34 ZK 6077 plakalı kamyonun lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten sürücü ile birlikte aşağı düştü.

Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen kamyon dron ile havadan görüntülendi.


İstanbul silivri

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