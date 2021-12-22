İstanbul'da kar etkisini gösterdi: Sarıyer'de yağış

İstanbul’da kar etkili olmaya başladı. Sarıyer'de yolların kar tuttuğu görüldü.

İHA
22 Aralık 2021 Çarşamba, 08:53
İstanbul'da kar etkisini gösterdi: Sarıyer'de yağış
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İstanbul’da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer’de de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olmaya başladı.

Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer’in pekçok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.


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