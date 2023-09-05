İstanbul'da pes dedirten olay: Dönerci sahibi tüm yağı caddeye boşalttı, çok sayıda kişi kayarak düştü...

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:50

Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde, dün öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızdı.

TÜM YAĞI CADDEYE BOŞALTTI

Çalışanlar işyerini basan yağı temizlemek için su ve yağı caddeye boşalttı. Genç Osman Caddesi’nde bulunan yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra araç sürücülerine ve yurttaşlara zor anlar yaşattı.

Park halinde olan bir otomobil hiçbir müdahale olmadan kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekerek düştü.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir yurttaşın elleriyle yoldan da destek alarak kenara çıkmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekiplerine yapılan ihbar üzerine yola kumlama çalışması yapıldı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Elleriyle yola tutundu, ayakta durmakta güçlük çekip yokuş boyu kaydı. Bazı yurttaşlar yola akan yağ nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Vatandaşların güçlük çektiği anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde bazı yurttaşların araçlarından indikten sonra ayakta duramadığı ve yokuş boyunca kaydığı görülürken bazı vatandaşlar ise elleriyle yoldan destek alarak kenara çıkmaya çalıştı. Bir çocuk ise bisikleti ile kaygan yolda yere düştü.

“BURASI BUZ PİSTİNE DÖNDÜ RESMEN”

Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, “Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıltıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen” şeklinde konuştu.

Yine cadde üzerinde düşmekten son anda kurtulan İrfan Saka, “Bunların denetlenmesi lazım buraya yağ dökülmüş çok tehlikeli bende düşüyordum az kalsın hem de ben engelli bir vatandaşım" ifadelerini kullandı.