İstanbul’da trafik yüzde 71’e yükseldi
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası trafik yoğunluğu başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bu nedenle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor. Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Yenibosna, Şirinevler, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu olduğu görüldü. İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- Selçuk Yöntem'in tost fotoğrafı davasında gelişme
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Perşembe günü kar ve dolu geliyor!
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- Yasemin Bozkurt’tan Gülben Ergen itirafı
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Reuters’tan çarpıcı Ali Erbaş analizi