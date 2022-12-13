İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağışla beraber sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Aralıklarla etkili olan yağış, kent genelinde trafiği olumsuz etkiliyor. Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde trafikte yoğunluk görülüyor.
Avrupa yakasında D100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor. Bahçelievler'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam ediyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde trafik yoğunluğu sürüyor.
Toplu ulaşımda özellikte aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu yakasında ise D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağından Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu. Yoğunluk Avrupa yakası istikametinde Avrasya Tüneline kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisine kadar trafik yoğun seyrederken ters yönde de trafik özellikle köprü civarında artıyor.
YÜZDE 76'YA ULAŞTI
Altunizade ve Kısıklı’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne de yoğun trafik var. Kısıklı’dan Şile Otoyolu Ihlamurkuyu mevkisine kadar gidiş ve dönüş istikametinde yoğunluk görülüyor.
Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Üsküdar-Kanlıca arası sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 08.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Bu ses kaydı kimin?
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Tutuklamaya mahkeme duvarı