İstanbullular dikkat! Bu yollar Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması nedeniyle kapalı

08 Mayıs 2022 Pazar, 07:42

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.

İşte trafiğe kapatılacak yollar:

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhlar ise şöyle:

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.