İstanbullular dikkat! Bu yollar Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması nedeniyle kapalı
İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.
İşte trafiğe kapatılacak yollar:
Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergâhlar ise şöyle:
Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.
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