İstanbullular dikkat! Bu yollar Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması nedeniyle kapalı

İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

(DHA)
08 Mayıs 2022 Pazar, 07:42
İstanbullular dikkat! Bu yollar Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması nedeniyle kapalı
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Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi. 

İşte trafiğe kapatılacak yollar:

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır. 

Alternatif güzergâhlar ise şöyle:

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.


İstanbul trabzonspor

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