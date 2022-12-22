İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan İmamoğlu’na destek ziyareti

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:28

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretleri sürüyor. Bugün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li belediye ve ilçe başkanlarının ziyaretinin ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve beraberindeki heyet, İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Saraçhane’deki tarihi İBB Meclis Salonu’ndaki ziyarette konuşan Kavuncu, “Yapılan bu haksızlığı birlikte bir kez daha protesto edip bu süreçte yanınızda olduğunuzu bir kez daha göstermek istedik” dedi. Bunu en yüksek sesle ve sıklıkla yapmaları gerektiğini belirten Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İRADEMİZE UZANAN HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞI EN YÜKSEK TONDA ELBETTE Kİ ELEŞTİRECEĞİZ"

Çünkü seçime giden bir Türkiye’de, en kritik seçimine giden bir Türkiye’de, öyle gözüküyor ki muktedirler ve iktidar, bu süreçte bu tür gayri nizami, gayri kanuni, vicdanları yaralayan birtakım adımlar atacak. Bu adımların büyük bir tepkiyle karşılaşacağını, bu adımların bizler tarafından en şiddetli tonda tepkiyle karşılaşacağını bilmeleri lazım. Onun için, bu tepkinin ben, çok anlamlı ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tepkiyi, bu hukuksuzluğa karşı gösterilen tavrı farklı siyasi anlamlarla farklı mecralara çekmek de aslında iktidarın, muktedirlerin yapmak istediği, uygulamak istediği stratejinin ekmeğine yağ sürüyor, kuvvetlendiriyor. Dolaylı ya da dolaysız, bilerek ya da bilmeyerek, iktidarın yapmak istediğine aslında katkı verilmiş oluyor. Bunu farklı siyasi anlamlara, farklı mecralara çekmek, o anlamda bu mücadeleye de verilebilecek en büyük zarardır. Konu nettir. Bizim oylarımızla, bizim mücadelemizle ki biz İYİ Parti teşkilatları olarak 31 Mart’ta, akabinde iptal edildiğinde devamında isteyerek, canı gönülden ve büyük bir azimle mücadele verdik. Bu mücadelemize, bu irademize uzanan her türlü eli, her türlü haksızlığı en yüksek tonda da elbette ki eleştireceğiz, elbette ki tepki göstereceğiz.

"YANINDAYIZ BAŞKANIM"

Bunun altında farklı anlamlar aramak, dediğim gibi nifak sokmak, fitne sokmak, ortalığı karıştırmak isteyen iktidar stratejisinin de ekmeğine yağ sürer. Bunun için hiçbir farklı mecraya çekmek doğru değildir. Ortada ciddi bir hukuksuzluk vardır. Ben, bütün mahkeme süreçlerini arkadaşlarımla, genel başkan yardımcılarımızla birlikte takip ettim. Hâkimin nasıl görevden alındığına şahit oldum. Daha sonra hâkimin beyanlarını da hep beraber duyduk. Yapılmak isteneni, uygulanan hukuksuzluğu çok net olarak birebir takip ettik. Onun için Başkan’ım, yalnız değilsiniz. Bu haklı mücadelenizde, bu haklı davanızda biz, İstanbul il teşkilatı olarak sonuna kadar yanınızdayız. Bunu bir kez daha ilçe başkanlarımızla, il başkanlık divanımızla size ifade edelim. Çünkü bugünlerde destek çok anlamlıdır. Hem size hem milletimize bu cesareti, bu dik duruşu, dirayeti, Genel Başkan’ımızdan aldığımız o ilhamla, ondan aldığımız o yönlendirmeyle bir kez daha bugün gösterelim istedik. Yanınızdayız Başkan’ım.”