İYİ Parti lideri Akşener’den üniversitelerin kapatılması kararına tepki: Çok yanlış

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:07

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, büyük depremin vurduğu 10 kentten biri olan Osmaniye’de özel bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi alan Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada deprem felaketinin altından ele ele verilerek kalkılacağını belirtti.

“MUHALEFET HALKIN AVUKATIDIR”

Eksikleri görüp, çözülmesi için ilgili kurumlara iletmek üzere geldiğini ifade eden Meral Akşener, şunları söyledi:

“Muhalefet halkın avukatıdır sesinizi duyar, iktidar işi görür, işi yapar, hizmeti yapar, ona bildirir. Şimdi bugün burada şimdi sizin sezinizi duyup, eksik nedir gedik nedir, ona nasıl çare bulunabilir, diye buradayım. Dolayısıyla bunları görüp öyle geziyorum her yeri. Bunları görüp ilgili yerlere iletip çözüm sağlamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımız deprem sabahı Ankara'dan yola çıktılar, Türkiye'nin deprem olmuş her ilinde her ilçesinde milletvekili arkadaşlarımız, gençlik kollarımız bulundu.

Dolayısıyla biz Türkiye'nin büyük bir sivil toplum örgütü haline dönüştük. AFAD’ın bilgisi dâhilinde valiliklerin, kaymakamlıkların yani resmi alanların bilgisi dâhilinde Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan kardeşlerimiz bizlere yardım gönderiyor, size iletilmesi için. Sadece iletme işlemini yapıyoruz, doğru yerlere varabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinden gönüllüler arama kurtarma için bize geldiler ve biz gene devletimizin bilgisi dâhilinde dağıttık. General Ali Demir Paşanın başkanlığında arama kurtarma faaliyetlerindeki gönüllü arkadaşlar geldiler, siyasi parti mensubiyetinden bahsetmiyorum bu arama kurtarma çalışmalarına sevk etmeye çalıştık.”

“BOŞ EVLERDE, OTELLERDE MİSAFİR EDEBİLİRİZ”

1999 depremini yaşayan ve pek çok akrabasını kaybetmiş bir siyasetçi bir insan olarak depremzedelerin yanında olduğunu da hatırlatan İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların her birini yaşadık, Allah sabır nasip etsin. Ama bir şey var basın mensubu kardeşlerimizin aracılığıyla iletmek isterim. Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır.

Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız.”

“285 BİN ÖĞRENCİNİN BAŞKA ÜNİVERSİTELERDE OKUTULMASININ YOLU AÇILMALI”

“Bir diğer konuda bu bölgede 285 bin öğrenci var bu bölgede okuyan. Bu 285 bin öğrencinin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolu açılmalıdır” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“2 sene pandemiyle gitti, yani uzaktan eğitim. Şimdi bir de böyle gittiği takdirde, ben eski bir üniversite hocasıyım. Okul aynı zamanda öğrenim alanı değildir. Gençlerin başka bir biçimde eğitim alıp davranış kazanmasını sağlar. Hoca ile birebir görüşmek başka bir şeydir, kantinde oturmak, binada ders görmek başka bir şeydir. Buradan yetkililere uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen bu işten vazgeçin.”

“ISINMA İLE BARINMA İHTİYACI ÇOK ACİL ÇÖZÜLMELİ”

Meral Akşener, Osmaniye için acil taleplere de dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Osmaniye’de gece için ısınma talebi var. Ama Kahramanmaraş gibi Adıyaman gibi Gaziantep gibi şehirlerde gündüz ve gece ısınma ile barınma ihtiyacı çok acil çözülmek zorunda. Kadınların tuvalete ihtiyacı var. Bebeklerin, çocukların ilaç ihtiyacı var. Hepinizden tek tek rica ediyorum; anasını babasını kaybettiğini gördüğünüz çocuklara Allah rızası için sahip çıkın ve onları mutlaka devlete teslim edin. Ondan sonra dayısıdır, amcasıdır, teyzesidir elbette gelir alır, ama DNA testiyle alınmalıdır. Çünkü Kocaeli depreminde biz ilk 10 gün anlayamadık, çocuk çalındı. Organları için çalındı, yurt dışına satılmak için çalındı. Diğerini söylemeye dilim varmıyor. Gerçekten bu sözümü çok ciddiye alın. Buna dikkat edilmeli.”