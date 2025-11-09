İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: ‘Atatürk’ün ruhuna Kuran okuyun’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin Balıkesir İl Kongresi’ne katıldı. Partinin Meclis Grup Başkanvekili ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez’in katıldığı kongrede CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, partinin İstanbul milletvekili Cihan Paçacı, Bursa milletvekili Hasan Toktaş ve Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz da yer aldı. Burada konuşan Çömez, “Yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerine yepyeni bir devlet kurarken her şey tek tek inşa edildi: tarımı, hayvancılığı, sanayisi, ekonomisi, finansı, eğitimi, kadın haklarını, çocuk haklarını, gençliği... Muhteşem bir devlet kuruldu” dedi.

‘YÜZ YILDIR UĞRAŞIYORLAR’

Çömez, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde 1937 yılının bütçesine baktım. Bütçe dar kaynaklıydı, vergi artırımına gidilmemişti ve bütçenin en büyük kalemi Osmanlı döneminden kalan Düyûn-ı Umûmîye borçlarının ödenmesiydi. Karasabanla ekilmiş tarlardan elde edilen ürünlerle bu ülkede fabrikalar kuruldu. Yepyeni bir ülke, aydınlık bir gelecek hedeflendi. O zaman emperyalistler dediler ki: ‘Kuvayi Milliye çocuklarını savaşla yenmek mümkün değil; onları tankla, tüfekle, topla yok etmek mümkün değil.’ Ne yapalım? Aç bırakalım. Tarımını çökertelim, hayvancılığını zayıflatalım. Sanayisini çökertelim. Fabrikalarını yok edelim. Ekonomisini çökertelim, borç batağına sürükleyelim. Gençleri işsiz bırakalım. Dinini, kültürünü bozalım; tarihinden, geleneklerinden kopartalım. Nihayetinde birbirine düşürelim. Ama bu ülke, bu Türk milletiyle bu şekilde başa çıkamazsınız. Onlar yüz yıldır bunun için uğraşıyorlar.”

‘MUSTAFA KEMAL’İ SAHİPSİZ Mİ KALDI ZANNEDİYORLAR?’

Konuşmasında Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da “Atatürk’e mevlit” kararından sonra bazı kesimlerin buna tepki göstermesiyle başlayan tartışmalara değinen Genel Başkan Dervişoğlu, ise “‘Ona Fatiha okutturamazsınız’ diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyeti kuran adamın ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet’in camilerinde Mustafa Kemal Atatürk’e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan hainler topluluğu var. Ne cumhuriyetin kuruluş yıldönümlerinde ne Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümünde camilerde ondan bahsedilmiyor. Mustafa Kemal’den camilerde bahsettirmiyorlar da Mustafa Kemal’i sahipsiz mi kaldı zannediyorlar? Mustafa Kemal’in bunların teveccühüne ihtiyacı mı var zannediyorlar?” dedi. Dervişoğlu, “Biz slogan Atatürkçüsü değiliz. Biz Cumhuriyetçiyiz, Türkçüyüz ve gerçekten Atatürkçüyüz” ifadelerini kullandı.

‘HAKARET KOLTUĞUNA YAPILMAKTADIR’

Yaşanan gelişmenin bir infiale dönüşmesi üzerine, İYİ Parti’nin 81 il başkanlığınca 10 Kasım günü ikindi namazından önce Atatürk için mevlid-i şerif okutulup ve kuran tilavetinde bulunulacağını anımsatan Dervişoğlu, “Mustafa Kemal’in koltuğunda oturan ben değilim. Ben, Mustafa Kemal’in koltuğuna oturmaya talip olan kişiyim. Mustafa Kemal’in koltuğunda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanına da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu millet Mustafa Kemal’e dua okurken, Hacı Bayram Camii’nde olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da Atatürk’ün ruhuna Kur’an-ı Kerim okumaya davet ediyorum. Bunu yaparak sanki etrafından kaynaklanıyor gibi görünen bu provokatif yaklaşımın da önünü keseceği kanaatini taşıyorum” dedi.

‘KURUCU ÖNDER DEMEDİĞİM İÇİN TEHDİT EDİLİYORUM’

Yeni açılım sürecine tepki gösteren Dervişoğlu, “Türkiye’nin tartışılmaz ne kadar değeri varsa, tartışma masasına yatırmaya kalkıştılar. Ne konuşuluyor Türkiye’de şimdi? Üniter devlet yapımız, dil birliğimiz, vatandaşlık tanımınız konuşuluyor. Bir de Abdullah Öcalan denen caninin hürriyeti özgürlüğü konuşuyor. Buna karşı da mücadele ediyoruz. Bağıra çağıra da değil. Oldukça makul bir ses tonu ve üslupla bunu anlatıyoruz” diye konuştu. Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan’a duyduğunuz sevdanın kaynağını biliyoruz. Sizin önünüze bir ev ödevi veriyorlar ve o ödevin yerine getirilmesi için de Öcalan’a duyduğunuz sevdanın menşeinin başka yer olduğunu da biliyoruz. ‘Bu adama bir şey mi oldu’ diye soruyorsunuz. Ben de eleştirdiğim zaman olmadık tehdit ve hakaretlerin muhatabı oluyorum. Ben niye tehdit ediliyorum biliyor musunuz? Dünden bugüne değişmedim için. Ben dün Abdullah Öcalan’a cani diyordum, bugün kurucu önder demediğim için tehdit ediliyorum” ifadelerini kullandı.

‘KOMİSYONU ÖCALAN İSTEDİĞİ İÇİN KURDULAR’

Süreç kapsamında kurulan komisyonun İmralı’ya gitme tartışmalarına değinen Dervişoğlu, “Türkiye bunu tartışıyor. Abdullah Öcalan’la görüşmeyen var mı ya? İstihbarat gidiyor, hükümet gidiyor, örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözcüleri gidiyor. Abdullah Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti devletine bir sorunun güya çözümü için yol göstericilikte bulunuyor. Düştüğümüz zillete bakar mısınız? Gidelim mi, gitmeyelim mi tartışması yaşanıyor. Komisyon tartışması da böyleydi” dedi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“Komisyonu Abdullah Öcalan istediği için kurdular. Bakın altını çizerek söylüyorum; bu komisyonun kurulmasını 2013 yılında yapılan ziyaretler esnasında Abdullah Öcalan istedi. TBMM’deki komisyonun temsilcileri İmralı’ya gitsin diyen yine Abdullah Öcalan. Neden? Çünkü Abdullah Öcalan denen cani, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle kendisini eşitlemek istiyor."

‘KÜRSÜYE ÇIKAN HER MİLLETVEKİLİMİZ KURTULMUŞ’A SORACAK’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur” açıklamasına tepki gösteren Dervişoğlu, “Ben de, Plan Bütçe Komisyonu Sözcümüz ve Genel Başkan Yardımcımız Erhan Usta’nın sorusunu kendisine tekraren soruyorum. Senin Abdullah Öcalan sevdanı biliyorum da Abdullah Öcalan’ın sana duyduğu sevda nereden geliyor Numan Kurtulmuş?” dedi. Dervişoğlu, “Sayın Erhan Usta’nın yaptığı konuşmaya istinaden cezalandırılması talebiyle bir divan toplantısı yapacaklarmış. Erhan Usta’yı cezalandıracaklarmış. Sen bunu yap, TBMM’de genel kurul kürsüsüne çıkan her İYİ Partili Milletvekili, Abdullah Öcalan'ın sana olan aşkının neden kaynaklandığı sorusunu her kürsüde soracak” ifadelerini kullandı.

‘İLK OLARAK SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİM’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde de bulunan Dervişoğlu, “Allah bana bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse, ilk olarak bu ceberrut sistemi değiştireceğim ve parlamenter demokratik sistemin inşası için atılması gereken bütün adımları atacağım” dedi.