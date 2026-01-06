İYİ Parti’nin yeni filminde kilit soru: Ya eşitlik olsaydı?

İYİ Parti’nin iletişim serisinin ikinci filmi “Ya Eşitlik Olsaydı?” başlığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal medyada kısa sürede geniş ilgi gören filmde; demokrasi, çalışma hayatı, emekliler, gençler ve çocuklar üzerinden Türkiye’deki eşitsizliklere dikkat çekildi.

Kısa filmde, “Her şey yolunda olsaydı Türkiye nasıl bir ülke olurdu?” sorusu yöneltilirken, ülkenin ana sorununun her alanda derinleşen eşitsizlik olduğu vurgulandı. Sorunlarını çözmüş bir Türkiye’de mümkün olabilecek yaşam koşullarına dair güçlü bir gelecek tasviri yapıldı.

Filmde yer alan mesajlarda, “Maaşların günü değil geleceği kurtardığı bir Türkiye, gençlerin valiz hazırlamak yerine proje hazırladığı bir Türkiye, hayatta kalmak için değil, hayatı yaşamak için çalışılan bir Türkiye, kutuplaşan değil, ‘biz’ olabilen bir Türkiye, fiyatların değil alım gücünün arttığı bir Türkiye”nin mümkün olduğu ifade edildi.

“Değiştirebiliriz” vurgusunun öne çıktığı filmde, eşitsizliklerin ortadan kalktığı bir Türkiye’nin ulaşılmaz olmadığı mesajı verildi. Filmin finalinde ise, “Ya eşitlik çok uzakta değilse ve gerçekten mümkünse” sorusuyla dikkat çekici bir gönderme yapıldı. Ardından gelen “Benim adım Müsavat, eşitlik demek” ifadesiyle, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun eşitliğin teminatı ve güvencesi olduğu mesajı verildi.

İYİ Parti’nin iletişim serisinin, 18 Ocak’ta yapılacak Kurultay öncesinde, kurultayın ana sloganı çerçevesinde hazırlanacak yeni görseller ve filmlerle devam edeceği bildirildi.