İYİ Partili Kavuncu'dan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Seçim öncesi sertleşme adımı mı?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:56

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun toplam 9 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını kısmen onadı, kısmen bozdu. Kaftancıoğlu’nun onanan toplam cezası 4 yıl 11 ay oldu. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, “İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz” dedi. Öte yandan Kaftancıoğlu'nun, kararın tebliğinden itibaren siyasi yasaklı olacağı bildirildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, konuya ilişkin Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

"HÜKÜMET YARGI ELİYLE..."

Kavuncu siyasi yasak kararıyla ilgili, "Ülke,siyaset ve Türk demokrasisi açısından üzücü... Siyaset en meşru zemindir. Zaten siyaset yapan insan şunu söylemiş olur; "Ben düşüncülerimi, fikirlerimi açıkça, şeffaf bir şekilde kendi hür irademle beyan etmek istiyorum" der. Devletin kendisine çizmiş olduğu bir alan içerisinde bu faaliyetini yerine getirir. Bunu bu şekilde yapmayıp yer altında yapmaya kalkışanlarında ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Dolasıyla, devletin muhafaza etmesi gereken bir alandır. Bırakın cezalandırmasını, muhafaza etmesi gereken bir alandır. 10 yıl önce atmış olduğu bir tweetten dolayı bir siyasetçinin cezalandırılması şunu anlama gelir; hükümet yargı eliyle muhalefete bir ayar vermeye çalışıyor, sindirmeye ya da susturmaya çalışıyor" dedi.

"Dolasıyla bugün farklı çizgilerde olsa da birbirini siyasi olarak farklı yerlerde görüyor olsa da siyasi alanda faaliyet gösteren herkesin bu alınan karara tepki göstermesi gerekir" ifadelerini kullanan Kavuncu şunları kaydetti:

"Biz mevkidaşımla birçok konuda farklı düşünürüz. Olaylarla ilgili farklı yaklaşımlarımız vardır. Hatta birbirimize katılmadığımız birçok görüş, fikrimiz de vardır. Bu ayrı bir konudur. Ama düşüncelerin, ifadelerin bir baskı yoluyla hele de iktidar eliyle sindirilmeye çalışılması kabul edilemez."

"ŞU SANDIĞI BİR AN ÖNCE GETİRMELERİ LAZIM"

İYİ Partili Kavuncu "Yargıtay'ın kararı seçim öncesi sertleşme adımı olarak yorumlanabilir mi?" sorusuna ise, "Bu seçim öncesi, sonrası, yıllar, aylar kala da zaten sürekli AK Parti iktidarının kullandığı bir methodtur. Kutuplaştır, ötekileştir, şeytanlaştır ve yönet. Bu hiçbir zaman bitmedi. Dozu zaman zaman arttı. Bu ülkede bundan herkes nasibini aldı. Muhalifim diyen ya da iktidarın yaptığı işlerin büyük kısmı veya bir kısmının yanlış olduğunu söyleyen herkes yani taraf olmayan herkes bitaraf edilmeye kalkıldı. Dolasıyla bunlar şaşırtıcı değil. Artık klişe oldu ama; şu sandığı bir an önce getirmeleri lazım. Yoksa orada oturdukları her gün her dakika bu ülke için bir felaket" yanıtını verdi.