İZBETON dosyasında kritik gün: Soyer ve Aslanoğlu dördüncü kez hakim karşısında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz’da başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de yürütülen bazı ihale ve hizmet alım süreçlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 157 kişi hakkında

“İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından bazı şüpheliler tutuklanırken, bir kısmı adli kontrol şartıyla ya da serbest bırakıldı.

İZBETON DOSYASINDA 3 AYRI İDDİANAME

İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından “asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım-onarım ve yenileme işleri”ne ilişkin hazırlanan iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bu dosyada 44 sanık hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı”na ilişkin hazırlanan ikinci iddianame ise İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda 56 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis istendi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA AĞIR CEZALIK DOSYA

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 65 sanık hakkında ayrıca ağır suçlamalar yöneltildi.

Hazırlanan iddianamede; Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf ve derneklerin araç olarak kullanılması suretiyle, iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık,kamu zararına dolandırıcılık ve şirket yöneticilerinin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılıksuçlamaları yer aldı.

Bu dosyada sanıklar hakkında 3’er yıldan 45’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ASLANOĞLU YENİDEN CEZAEVİNDE

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne ilişkin “zimmet” iddiaları kapsamında yürütülen ayrı bir soruşturmada ise 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonla, aralarında Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZBETON’a yönelik kooperatif davasında daha önce tutuklanan, ekim ayında ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve sonrasında adli kontrolü kaldırılan Aslanoğlu, bu soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor.