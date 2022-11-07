İZDENİZ 7,5 milyonluk tasarruf sağladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. önceki yıllarda bakım ve onarım için İstanbul’a göndermek zorunda kaldığı gemilerini artık İzmir’de onarıyor. İZDENİZ sadece 2022’de 7,5 milyon TL tasarruf sağladı.
Kent ulaşımında deniz yolu taşımacılığının payını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü, ekonomik krizin gölgesinde geçen 2022 yılında 7,5 milyon TL’lik tasarruf sağlamaya başardı.
Genç filosuyla kent ulaşımında hizmet veren İZDENİZ, planlı bakım ve onarımın yapıldığı havuzlama işlemi için 2021 yılına kadar İstanbul’daki tersanelere göndermek zorunda kaldığı gemiler için çözüm buldu. İzmir Tersanesi Komutanlığı ile yapılan işbirliği sayesinde 2021-2022 döneminde gemilerin havuzlama işlemi İzmir’de yapıldı. Böylelikle gemilerin İstanbul’a gidiş geliş gün kayıpları, yol masrafları, personel giderleri, sefer iptallerinin önüne geçilmiş oldu.
2022 yılının ilk 10 ayında İZDENİZ A.Ş. 7 yolcu gemisi ve 1 arabalı vapurun İzmir’de havuzlanmasını sağladı.
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