‘İzmir Baba’ Sancar Maruflu Karşıyaka’da anıldı

16 Ağustos 2022 Salı, 15:16

Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde geçen yıl aramızdan ayrılan “İzmir Baba” olarak tanınan Sancar Maruflu anıldı. Tören, Maruflu’nun çok sevdiği Karşıyaka Spor Kulübü’nün kuruluş yılına ithafen, saat 19.12’de başladı. Sancar Maruflu’nun hayatını anlatan slayt gösterisinin ardından, oğlu Cevat Ziya Maruflu, ağabeyi Selçuk Maruflu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay konuşmalar yaptı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral da kaleme aldığı “İzmir Baba Sancar Maruflu” başlıklı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi ve konuklar için kitabını imzaladı. Törene, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Altay’ın eski başkanlarından Kemal Zorlu da katıldı.

"YÜCE GÖNÜLLÜ BİR MEMLEKET AŞIĞI"

Törende kürsüye gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ““Bir ömrü bu kente verdi, bu kent onu çok sevdi… 7 Ağustos 1950’de başlayan bir öyküdür Sancar Maruflu… Sancar Abi, Sancar Efe, Sancar Başkan, Sancar Usta ve nihayet İzmir Baba olarak yazdığı bu öyküde: gölgesini düşürdüğü İzmir, sevdalısı Karşıyaka, dokunduğu yüzlerce hayat, neşe, umut ve tükenmez bir memleket aşkı vardır. Değerli bir ailenin çocuğu olarak başladığı, parlak bir eğitim ve birikimle donattığı 71 yıllık serüveninde, bir hayata neler sığabileceğini, nelerin başarılabileceğini kanıtladı. Duayen bir iletişim uzmanı, yazar, yönetici, imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni, belediye başkan yardımcılığı ve danışmanlığı, protokol ve halkla ilişkiler müdürü, Yaşar Holding’den Hisdaş Medyapol’e uzanan başarı öyküsünün kahramanıdır Sancar Maruflu. İzmir’i Sevenler Platformu’ndan Ege Kültür Platformu’na, saymakla tükenmez örgütlenmeye attığı imzayla, demokrasiden çevreye ve doğaya, kültür-sanattan spora ve tarihe… Kısaca bireysel ve toplumsal kalitemiz için yorulmak bilmeden çalışan, kentlilik bilincini yaşayan ve yaşatan simgesi Sancar Başkan’dır o. ‘İzmir’in ölüsüne de dirisine de sahip çıkan’ Sancar Baba’dır. Nice değeri unutmayan, unutturmayan, bir karınca çalışkanlığı ile herkesi vefaya, saygıya çağıran yüce gönüllü bir kent ve memleket aşığını, vefa anıtını anlatmak mümkün değil, biliyoruz” dedi.

"ÖLÜMÜN YENEMEDİĞİ KAHRAMAN"

Tugay, konuşmasına şöyle devam etti: “Sancar Maruflu… İzmir Güzellemesi’ni, Karşıyaka’nın Bostanlı’nın şiirini yazıp, yüzlerce köşe yazısıyla bizi tükenmeyen bir hazinenin paydaşı, emekçisi, yoldaşı olmaya çağıran has İzmirli, katıksız Karşıyakalı… Ölüm kimilerinin hayatı karşısında yenilir. Sancar Maruflu Ağabey, ölümün yenemediği kahramanlardan biridir. İzmir, Karşıyaka ve bu ülke var oldukça, Sancar Maruflu yaşayacaktır. Mirası, uğruna ömrünü armağan ettiği her değere sahip çıkıp, vefasızlığı ve unutkanlığı sözlüklerden çıkarmaktır. Gözün arkada kalmasın İzmir’in Babası. Gereği yapılacaktır. İzmir ve Karşıyaka sana söz veriyor. Sana sevgi, sana minnet, sana hiç tükenmeyecek hasret. Her şey için teşekkürler; hayatın, insanın, kentin büyük emekçisi Sancar Usta…”

"BOŞUNA “İZMİR BABA” DENMEDİ"

Sancar Maruflu’nun, 19. Dönem İstanbul Milletvekili olan ağabeyi Selçuk Maruflu “Ben Karşıyaka’da doğdum. Karşıyaka Lisesi mezunuyum. Kaf Sin Kaf takımında futbol oynadım. Mülkiyeyi kazandım. Yurt dışında eğitime devam ettim. İzmir’i, Karşıyaka’yı Sancar’a emanet edip gittim. O, kendisini İzmir’e vakfetti. İzmir Baba lafı boşuna söylenmedi. İzmir’i çok seven bir insandı. Her şeyini bu kente verdi. Daha yapacağı işler vardı, çok erken gitti. Ama takdir-i ilahi, bu kadarmış. Maruflu Ailesi’nin bir ferdi olarak sizlere, özellikle de bu toplantıyı düzenlediği için ve bu yerleşkeye Sancar Maruflu’nun adını verdiği için Sayın Başkan Cemil Tugay’a da teşekkür ediyorum. Bu güzel kitabı yazan Uğur kardeşime teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, İzmir ve Karşıyaka halkı Sancar’ı hiçbir zaman unutmayacak. ‘İzmir’den Sancar Maruflu geçti’ diye hep hatırlanacak” diye konuştu.

"ADI, DERNEKLER YERLEŞKESİ’NDE YAŞIYOR"

Sancar Maruflu’nun oğlu Cevat Ziya Maruflu ise şöyle konuştu: “Tüm Sancar Maruflu dostlarına yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. İzmir Baba Sancar Maruflu kitabını yazan Dr. Uğur Oral da aramızda. Bu kitabın çok uzun bir mazisi, ardında uzun bir çalışma var. Cemil Başkanım da bu kitabı duyduğunda çok hoşuna gitmiş. Kendisi ufak dokunuşlarla güzel şeyler ortaya koyan bir insan. Babamın adını yaşatan bu merkez için açılış töreni gibi bir şey yapmadık. Bir anda faaliyete geçti; artık burada birçok dernek, birçok çalışma ve etkinlik yapıyor. Kısa zamanda, yapılan işlerle anılan güzel bir kurum haline gelmiş. Çok hoşuma gitti. Sürekli, aktif ve etkin bir şekilde babamın adının duyuluyor olması ve bunun devam edecek olması çok mutluluk verici. Herkese çok teşekkür ediyorum.”

ORAL: BU KİTAP BANA VASİYETİYDİ

“İzmir Baba Sancar Maruflu” kitabının yazarı Dr. Uğur Oral da, Sancar Maruflu ile aynı mahallede yaşadıklarını ve 5 yaşındayken onunla tanıştığı belirterek “Annemin babamın kaybından sonra yaşadığım en büyük kayıplardan bir tanesi. Eşim, benim o akşam haberi aldığım zamanki halimi gördü. ‘Artık çok yalnızım’ dedim. Çünkü Sancar Ağabey benim çok özel bir parçamdı. Onunla hem abi kardeştik, hem iyi dosttuk, hem yoldaştık, hem usta çıraktık, hem de baba oğulduk. Travmayı ve yasın yoğun sürecini atlattıktan sonra, ‘Uğur, sıva kolları bu kitabı bitir’ dedim. Ben Sancar Ağabey’den hayatı boyunca pek çok ricada bulundum ve hiçbirini de kırmadı, hepsini yaptı. Sancar Ağabey’in ise benden tek bir ricası vardı; bu kitap çıksın. Bana vasiyetiydi. Eğer ben bu kitabı çıkartamasaydım, bu kitap çıkmasaydı, ben Sancar Ağabey’in kabrine gidemezdim, yüzüm tutmazdı. Maalesef Sancar Ağabey bu kitabı göremedi ama ben o kitabın çıktığı gün, ilk defa rahat uyudum” diye konuştu.

Etkinlik sırasında yerleşkenin fuaye alanında Sancar Maruflu’nun fotoğrafları sergilenirken, tören lokma ikramı ile sona erdi.