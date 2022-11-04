İzmir Barosu üyesi Av. Aryen Turan gözaltına alındı
İzmir Barosu Genel Kurulu’nda ‘Jin jiyan azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganı attığı için hakkında resen soruşturma başlatılan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Aryen Turan gözaltına alındı. İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Muktedirlerin işareti ile yaratılan toplumsal linç, bağımlı yargı tarafından adli bir işleme dönüşmüştür” denildi.
İzmir Barosu’nun 22 Ekim’deki Olağan Genel Kurulu’nda Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) adına konuşan Av. Aryen Turan gözaltına alındı.
Kurulda HDP İzmir binasına düzenlenen saldırıda Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz ve İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mehsa Emini’yi de anarak ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) diye slogan atmış ve ‘Kimyasal silah’ iddialarını dile getirmişti. Turan’ın konuşmasına bazı avukatlar tepki göstermiş, gerginlik çıkmıştı. İzmir başsavcılığı da Turan’ın konuşmasında ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını’ iddia etmesi ve ‘slogan atmasıyla’ ilgili resen soruşturma başlatmıştı.
İZMİR BAROSU’NDAN AÇIKLAMA: DİLLERİM HÂKİM BEY, BAĞLASAN DURMAZ
İzmir Barosu’ndan “Dillerim hâkim bey, bağlasan durmaz” başlıklı yapılan yazılı açıklamada Av. Aryen Turan’ın Olağan Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada geçen cümleler gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı ifade edilerek, “Düşünce özgürlüğü ve onun ayrılmaz parçası olan düşünceyi ifade etme özgürlüğü, yasada, Anayasa'da ve Anayasa' nın 90. maddesi uyarınca onaylanmış ve iç hukuk normu (üst norm) haline gelmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanmış özgürlüklerdir. Muktedirlerin işareti ile yaratılan toplumsal linç, bağımlı yargı tarafından adli bir işleme dönüşmüştür” denildi.
“MESLEKTAŞIMIZIN YANINDAYIZ”
Bir önceki dönem İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel'in, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğü ve Av. Turan’ın ifade vermeye hazır olduğu ve gözaltı işlemi yapılmamasını talep ettiği belirtilen açıkalmada, “Gözaltı işlemi yapılmamasını talep etmesine rağmen Av. Aryen Turan 03.11.2022 Perşembe günü saat 18.30'da bürosundan çıktığı sırada gözaltına alınmıştır. Yurttaşların ifade özgürlüğüne her platformda sahip çıkan İzmir Barosu, İzmir Barosu üyesi meslektaşımızın bu özgürlüğünü sonuna kadar savunmakta kararlıdır. Meslektaşımızın yanındayız. Özgürlüklerin kısıtlanması çabasına boyun eğmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Genel merkez yöneticimiz Av. Aryen Turan, ırkçı ve faşist grupların haftalardır hedef göstermesi sonucu gözaltına alınmıştır.— Özgürlük için Hukukçular Derneği (@ohdgenelmerkez) November 3, 2022
Haksız ve hukuksuzca gözaltına alınan GM yöneticimiz derhal serbest bırakılmalıdır! pic.twitter.com/htbFREQuyK
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