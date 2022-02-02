İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 'Masal Evi' daha açıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaadi olan Masal Evi projesi büyüyor. 5 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak 6 yeni merkezle İzmir’deki Masal Evi sayısı 12'ye çıkacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da hayata geçirilen Masal Evi projesi kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan proje kapsamında 5 Şubat Cumartesi günü Limontepe, Buca, Kemalpaşa, Kınık, Aliağa ve Mersinli olmak üzere altı Masal Evi daha açılacak. Aynı gün Limontepe’de Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin (ÇOGEM) açılışı da yapılacak. Toplu açılışı Başkan Tunç Soyer Aliağa Masal Evi’nden yapacak.
Yeni açılan merkezlerle İzmir’deki Masal Evi sayısının on ikiye çıkacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Göreve geldiğimizde İzmir’e yirmi Masal Evi kazandıracağız demiştik. Bu hedefimize ulaşacağız. İzmir’in tüm mahallelerinde yaşayanların hizmetlere eşit erişimini sağlayarak refahını artırmak için yola çıktık. Kent merkeziyle beraber civar ilçelerde de kadınlar mesleki kurslara katılırken çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamayacak, çocuklar Masal Evi’nde eğitim alacak. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimi için uygun koşulları yaratmaya, çalışmayan kadınlara meslek edindirme ve beceri kursları vermeye devam edeceğiz” dedi.
Masal Evi’nde 36-53 ay aralığındaki çocukların sosyal ilişki kurma, farklılıklara saygı duyma, paylaşma, dil gelişimi, yeteneklerinin keşfi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kadın ebeveynleri desteklemek amacıyla Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde meslek edindirme ve beceri kursları veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce Konak Toros, Bayraklı, Kadifekale, Örnekköy, Gümüşpala ve Tire’de Masal Evi açmıştı.
Çocuk ve Gençlik Merkezleri ise 7-14 yaş arası, kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuklar ve ailelerine hizmet veriyor.
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