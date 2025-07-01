İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan kimdir? Gaffar Karadoğan neden gözaltına alındı?

GAFFAR KARADOĞAN KİMDİR?

1973 yılında Diyarbakır’ın Bağlar semtinde dünyaya gelen Dr. Gaffar Karadoğan, ilk öğrenimini Diyarbakır Şair Sırrı Hanım İlkokulu’nda tamamladı. Ardından Diyarbakır Merkez Ortaokulu ve Diyarbakır Lisesi’nde eğitim gördü. 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek tıp eğitimine başladı. 1998 yılında fakülteden mezun oldu ve aynı yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları asistanı olarak göreve başladı. 2003 yılı Ağustos ayında iç hastalıkları uzmanı unvanını aldı.

Tıp eğitimi ve mesleki hayatı boyunca insanları daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Dr. Karadoğan, bu süreçte yaşam felsefesini Orhan Veli Kanık’ın dizeleriyle şekillendirdiğini ifade etti. Verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayretini, meslek hayatı boyunca sürdürdüğünü dile getirdi.

Şiire olan ilgisi öğrencilik yıllarında başladı. 1993 yılında kaleme aldığı şiirlerini 2000 yılında “Tıp Dünyasından Dizeler” isimli kitabında topladı. Ardından yazdığı şiirlerini “Perküsyon” adlı ikinci kitabında yayımladı. Sadece şiirle yetinmedi; Mayıs 2002'de Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Biz Yaptık” adlı tiyatro oyununu yazdı ve aynı oyunda sahne aldı.

1999 yılının sonbaharında Serap Köran ile tanıştı. 2002 yılının Şubat ayında evlendi. 3 Mayıs 2003’te ise çiftin “gönüle ait olan” anlamına gelen Dila ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Daha sonra üçüncü şiir kitabı olan “Supresyon” (İşlevin Baskı Altında Tutulması), Uludağ Üniversitesi Yayın Evi tarafından yayımlandı.

Bir yıl özel sektörde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Karadoğan, ardından Erzincan Asker Hastanesi’nde askerî tabip olarak bir yıl boyunca hizmet verdi. Eylül 2005’te Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde kardiyoloji ihtisasına başladı. Aralık 2008’de kardiyoloji uzmanı unvanını aldı. Şubat 2009’da İzmir Menemen Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaya başladı.

GAFFAR KARADOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.