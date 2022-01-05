İzmir Büyükşehir Belediyesi tarih verdi: Çiğli, tramvaya kavuşuyor
Temeli 2021 yılının Şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı’nda tamamlanma oranı yüzde 35’e ulaştı. İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, Çiğli Tramvayı’nın 2022'nin sonunda bitirileceğini bildirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temeli 2021 yılının Şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı’nda, 11 ayda imalatlarda yüzde 35 seviyesine gelindi. Şu ana kadar 7 kilometre ray döşendi. Hattın yaklaşık 8 kilometresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Karşıyaka ile Çiğli’yi birbirine bağlayacak 500 metrelik bağlantı köprüsünün ayakları bitirildi. Hatta enerji sağlayacak 6 adet trafo inşaatı ise devam ediyor.
YIL SONUNDA TESTLER BAŞLAYACAK
Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, “Çiğli Tramvayı’nda bir yılı devirmiş bulunuyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’in çağdaş ulaşım vizyonu doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına Büyükşehir Belediyemiz çok büyük öncelik veriyor. Narlıdere Metrosu’nda yüzde 85, Çiğli Tramvayı’nda da yüzde 35’lerdeyiz. Bu yılın üçüncü çeyreğinde kazı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmalar gece gündüz hızlı bir şekilde sürüyor. Bazı noktalarda çalışmalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor, bunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu yıl sonunda Çiğli Tramvayı’nı bitirip, testlerini yaparak toplu ulaşıma dahil etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
- Bir sigara grubuna daha dev zam
- 'Adım adım gelen felaket: 20,25 dolar/TL'
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!