İzmir Büyükşehir Belediyesi tarih verdi: Çiğli, tramvaya kavuşuyor

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temeli 2021 yılının Şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı’nda, 11 ayda imalatlarda yüzde 35 seviyesine gelindi. Şu ana kadar 7 kilometre ray döşendi. Hattın yaklaşık 8 kilometresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Karşıyaka ile Çiğli’yi birbirine bağlayacak 500 metrelik bağlantı köprüsünün ayakları bitirildi. Hatta enerji sağlayacak 6 adet trafo inşaatı ise devam ediyor.

YIL SONUNDA TESTLER BAŞLAYACAK

Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, “Çiğli Tramvayı’nda bir yılı devirmiş bulunuyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’in çağdaş ulaşım vizyonu doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına Büyükşehir Belediyemiz çok büyük öncelik veriyor. Narlıdere Metrosu’nda yüzde 85, Çiğli Tramvayı’nda da yüzde 35’lerdeyiz. Bu yılın üçüncü çeyreğinde kazı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmalar gece gündüz hızlı bir şekilde sürüyor. Bazı noktalarda çalışmalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor, bunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu yıl sonunda Çiğli Tramvayı’nı bitirip, testlerini yaparak toplu ulaşıma dahil etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.