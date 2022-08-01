İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Kemalpaşa’ya evde bakım birimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa ilçesinin Armutlu Mahallesine Evde Bakım Hizmet Birimi açtı. Açılışa katılan Başkanı Tunç Soyer, ayrım yapmadan her yurttaşa hizmet götürdüklerini söyledi.
Yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere verilen evde bakım hizmetini 30 ilçeye çıkartan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Kemalpaşa Armutlu’da Evde Bakım Hizmet Birimi’ni açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki açılış törenine Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, sağlık çalışanları, yurttaşlar ve muhtarlar katıldı.
“EŞREFPAŞA HASTANEMİZİN İMKANLARINI DA SEFERBER ETMİŞ OLUYORUZ”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eşrefpaşa Hastanesi'nin Türkiye'deki ilk belediye hastanesi olduğunu hatırlatarak “Biz hastanenin ne kadar çok hizmet üretebileceğini her gün yeniden keşfediyoruz. Evde bakım hizmetini daha önce başlatmıştık. Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı bünyesinde evde bakım hizmetini sürdürüyorduk. Acil ihtiyaç gerektiren birçok konuda hizmet veriyorduk. Ama şimdi Eşrefpaşa Hastanemizin imkanlarını da seferber etmiş oluyoruz. Böylece çok daha fazla aileye imkan dahilinde hizmet götürüyoruz” dedi.
“AYRIM GÖZETMEDEN ÇALIŞIYORUZ”
Başkan Tunç Soyer belediyenin ayrım gözetmeden çalıştığını belirterek, “Başka ihtiyaçlar için de imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gittiğimiz evlerde örneğin bir yoksulluk varsa evin ihtiyaçları konusunda da destek çıkıyoruz. Biz yola çıkarken 'Devlet baba ise belediye anadır' dedik. Belediye ana olarak hiç ayrım gözetmeden herkese sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
“70 HASTAYA ULAŞTIK”
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise Eşrefpaşa Hastanesi’nin önemli hizmetleri olduğuna dikkat çekerek, “Buradaki birim yeni açıldı ama şimdiden yaklaşık 70 hastaya ulaştık. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize her türlü desteği veriyor. Engelli hizmet aracımızı teslim aldık.” diye konuştu.
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