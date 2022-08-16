İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin acı günü
İzmir Büyükşehir Belediyesi dijital medya biriminde görevli Şükrü Yaman ve Belediye Başkanlığı personeli Levent Peksak son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital medya biriminde çalışan Şükrü Yaman (40) ve Başkanlık katında görev yapan Levent Peksak dün vefat etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şükrü Yaman için düzenlenen anma törenine katıldı. Görev yaptığı Kültürpark'taki bina önünde düzenlenen törene Yaman’ın eşi Nuran Yaman ve oğlu Bekir Deniz Yaman’ın yanı sıra ailesi, Büyükşehir personeli ve dostları katıldı.
Başkan Tunç Soyer, Yaman’ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir aile. Ekibin en kıymetli insanlarından birini kaybettik. Söylenecek söz yok. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Şükrü’nün anısını hep birlikte yaşatacağız. Şükrü’nün ailesi bi zim de ailemiz. Gücüm yettiğince onların yanında olacağım” dedi.
Yaman’ın cenazesi, ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.
LEVENT PEKSAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve genç yaşta hayatını kaybeden Levent Peksan’ın cenazesi ise Uzundere Cemevi’nden kaldırıldı. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu katıldı.
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