İzmir'de aile faciası: Oğlunu katletti, eşini ağır yaraladı!

21.10.2025 09:45:00
DHA
İzmir'in Tire ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş eden Ş.K.’nın (55) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği eşi Gülşen Kaya (50) yaralandı, oğlu Aşkın Kaya ise hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tire'de Dallık Mahallesi’nde meydana geldi.

Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE YARALANDI, OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiği, Gülşen Kaya’nın ise ağır yaralandığı belirlendi.

Gülşen Kaya, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ş.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

