İzmir'de MİT destekli IŞİD operasyonu: 40 şüpheli gözaltına alındı! Katana, hançer, orak...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik 29 Aralık tarihinde İzmir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KATANA, HANÇER GİBİ ÇEŞİTLİ BIÇAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınların yanı sıra, 1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 yıldız şeklinde kesici alet, 10 farklı özellikte bıçak, 2 balta, 3 orak, 6 fırlatma bıçağı, 3 katana/kılıç, 1 çelik tel sargılı sopa ve 187 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, 22-28 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 29 yabancı uyruklu kişi de güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.