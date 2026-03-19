İzmir'de öğrencilerden 19 Mart eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının yıl dönümünde Bornova Küçükpark’ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, “AKP’den hesabı gençlik soracak” ve “İsyan, devrim, özgürlük” sloganları attı.

Ögrenci kolektifleri öncülüğünde toplanan öğrenciler “Gençliğin isyanı sarayları yıkacak” ve “Mart direnişinden bugüne mücadele sürüyor” pankartları ile yürüyen öğrenciler yürüyüşün ardından Küçükpark meydanda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında gençlerin geleceksizliğe sürüklendiğini belirten öğrenciler, “Bugün 19 Mart’ın iradesi; emek gücünü daha uzun saatlere, daha düşük ücretlere ve daha ağır sömürü koşullarına mahkûm eden kapitalist üretim ilişkilerine karşı sözünü büyüten gençliğin iradesidir. Çünkü gençliğin geleceksizliği tesadüf değil, kapitalist düzenin doğrudan sonucudur. İşsizlik, güvencesizlik ve yoksulluk, bu düzenin gençliğe sunduğu tek “gelecek”tir. Bu nedenle gençliğin mücadelesi yalnızca demokratik haklar mücadelesi değil, aynı zamanda sınıfsal bir mücadeledir” dedi.

'KAMPÜSLER BİZİMDİR, GELECEK BİZİMDİR'

Geçtiğimiz yıl 19 Mart’ta orantısız polis müdahalesiyle gözaltına alınan gençleri hatırlatan öğrenci kolektifi, “Buradan açıkça ilan ediyoruz: Üniversiteler bizimdir, kampüsler bizimdir, gelecek bizimdir. Bu söz bir slogan değil, bir iddiadır; bir niyet değil, bir mücadele çağrısıdır.

Kayyum rektörlerinizle, disiplin soruşturmalarınızla, polis ablukalarınızla gençliği teslim alamadınız, alamayacaksınız. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da ve ülkenin dört bir yanında gözaltına alınan, tutuklanan, uzaklaştırılan her bir arkadaşımız bu mücadelenin taşıyıcısıdır. Onlara yönelen her saldırı, doğrudan bu kolektif iradeye yöneliktir ve karşılığını da yine kolektif bir direnişte bulacaktır” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının sonunda demokratik ve bilimsel eğitim talebini vurgulayarak birlik ve mücadele çağrısını yineleyen öğrenciler, “Özerk, demokratik ve bilimsel üniversite talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Gençliği geleceksizliğe mahkûm eden kapitalist düzenle, halk iradesini gasp eden siyasal iktidarla ve emperyalist savaş politikalarıyla hesaplaşmayı büyüteceğiz. Karşınızda susan, geri çekilen, kabullenen bir gençlik değil; sorgulayan, direnen ve hesap soran bir gençlik var. Ve bu gençlik, yalnızca bugünün değil, yarının da kurucu öznesidir” dedi.