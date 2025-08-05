İzmir’de paylaşımlı bisiklet

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 500 manuel ve 500 elektrikli yeni bisikletin İzmir halkıyla buluşacağını söyledi.

Tugay, “Bisiklet kullanımını şehrimizde desteklemeye devam edeceğiz. İzmir’imizi karbonsuz, hava kirliliği olmayan bir şehir haline getirmek bizim yönetimimizde hepimize kısmet olacak” dedi.

İzmir Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcıların QR kod okutarak saniyeler içinde bisiklet kiralayabileceğini söyleyen Tugay, yeni sistemin pilot olarak Karşıyaka ve İnciraltı’nda başladığını belirtti.

Tugay, kullanıcıların belirlenen alanlar arasında bisikletlerini serbestçe bırakabileceklerini ifade etti. Ayrıca sistemin, “horselock” ve “hublock” kilitleme teknolojisi sayesinde uydu takibi ile güvenliği artıracağını söyledi.