İzmir depreminin üzerinden iki yıl geçti: 117 can özlemle anıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminin ikinci yıldönümünde anma töreni düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ikinci yıldönümünde deprem anıtına karanfil bırakarak “Bu can bu bedende oldukça yanınızdayım” dedi. Depremin olduğu Bayraklı bölgesinde düzenlenen törene İzmir valisi, AKP’li vekiller ve AKP il yönetiminden kimse katılmadı. Valilik, depremin yıktığı alanının 20 kilometre uzaklıktaki Konak semtinde anma töreni düzenledi. Törene vali ve AKP’li vekiller katıldı.

"GÜCÜM YETTİĞİNCE"

Bayraklı Manavkuyu’daki anmada konuşan Soyer, “Çok zaman geçmiş gibi görünüyor ama o günkü acı tüm tazeliği ve yakıcılığı ile hepimizin hafızasında. Hakikaten zor günlerdi. Çok büyük acılar yaşandı, bunlar asla unutulmayacak. Bugün 117 canımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Depremden sonra çok yoğun bir mücadeleye giriştik, depremin yaralarını sarmak için çalıştık. Depremden 30 gün sonra 30 Kasım itibarıyla binlerce insanı çadırlardan çıkarıp herkesi ev ile buluşturduk. 2 ay içinde 200 konutu dayayıp döşeyip depremzedelerimiz için açtık. Hilton Oteli’nin 380 odasını da onlara açtık, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası ile binlerce vatandaşımızı kışın soğukta bırakmadık” dedi. Dünya Bankası’ndan 344 milyon dolarlık beş yıl ödemesiz 25 yıl vadeli bir krediyi dört aylık çalışma sonucu çıkardıklarını anımsatan Soyer, “6 bin orta ve az hasarlı binanın inşaatında kullanmak için çıkardık ama ne yazık ki bu krediyi kullandırtmadılar. Mevcut koşullarda ne yapabilirizin derdindeyiz. Asla hiçbir kardeşim aklından çıkarmasın, gücüm neye yetiyorsa sonuna kadar yanınızda olacağım” dedi.

DEPREMZEDENİN ÇİLESİ BİTMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ikinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakanlık, deprem sonrasında Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanda 1404 konutun ve 289 işyerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Açıklamada teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtildi. Ayrıca Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi’nin olduğu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 işyeri inşaatlarının etaplar halinde devam ettiği ve yılsonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ancak bakanlık, depremin ardından “5061 konut yapacağız” demişti. Deprem sırasında kiracı olanlar ise hâlâ konteyner kentte kalıyor.