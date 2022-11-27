İzmir derbisinde sahaya giren taraftar korner direği ile kaleciye saldırdı

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi yarıda kaldı. Sahaya giren bir taraftar korner direğiyle Altay kaleci Ozan’a saldırdı.

27 Kasım 2022 Pazar, 19:35
İzmir derbisinde sahaya giren taraftar korner direği ile kaleciye saldırdı
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynana Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı. 

Dakika 23'de Altay tribünlerinden atılan fişekler nedeniyle iki taraftar yaralandı.

(Altay tribünlerinden atılan fişek ile yaralanan Göztepeli taraftar)

Sahaya giren ambulanslar yaralanan taraftarlara müdahale ederken Göztepe tribünlerinden sahaya giren bir taraftar korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Ozan'ın kafasına iki kere vuran taraftar emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

Olaylar sonrası iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Daha sonra alınan kararlar mücadele ileri bir tarihe ertelendi.


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