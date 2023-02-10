İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102’nci saatinde Hatay'da yer alan Melek Apartmanı’ndan bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, enkaz altındaki canları kurtarmaya devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin en ağır yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 sokakta yer alan Melek Apartmanı’ndan Yusuf Şahin isimli kişiyi enkaz altından kurtardı. Yusuf Şahin hızla hastaneye sevk edilirken ekipler aynı apartmanda yaşam belirtisi veren diğer kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.
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