İzmir Foça'da meydana gelen sel felaketinde bir vatandaş kayboldu, AFAD Başkanı bölgeye gitti

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, ilçede bazı vatandaşların mahsur kaldığı ve bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık’ın bölgede yürütülen çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Foça’ya hareket ettiği belirtildi.

Foça’nın Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa mahallelerinde yoğun yağış sonrası 198 ihbar (su baskını, mahsur kalma, bilgi talebi vb.) alındığı bildirildi. İhbarlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan 587 personel ile 265 araç sahada görev yapıyor.

Kayıp olduğu belirtilen vatandaşın bulunması için Manisa ve Muğla AFAD müdürlüklerinden, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekiplerinin görevlendirildiği açıklandı.

1 VATANDAŞ KAYIP

Bir vatandaşın kaybolduğu bilgisi alındığı ifade edilen açıklamada, "Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.