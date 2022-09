İzmir Fuarı 91. kez dünyayı kucaklıyor

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen fuarda, konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, spor aktiviteleri, her yaştan vatandaşa hitap edecek seminer ve panellerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine dolu dolu 10 gün yaşatacak. 91. İEF, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’ya da ev sahipliği yapacak. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, Slow Food birliklerinin yer alacağı organizasyonda İzmir’in lezzetleri dünyaya tanıtılacak.

İzmir’deki çifte fuar coşkusu kentin sokaklarına yayılırken, karnaval havasında başlayan kortej yürüyüşünün ardından Kültürpark Lozan Kapısı’nda gerçekleşen açılış törenine Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Slow Food International Genel Sekreteri Paolo Di Corce, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, oda, dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle yurttaşlar katıldı.

İZMİR'E ÖVGÜ

Açılışta konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “İzmir Enternasyonal Fuarı 91 yılda birçok ilke imza attı. İlk genel nitelikli fuar, 2. Dünya Savaşı’nda bile kapılarını kapatmamış. Hepimizin gençliğinde, çocukluğunda İzmir deyince aklımıza, İzmir’in simgesi olan İzmir Fuarı gelirdi. Ülkemizin bu mirasını gelecek yıllara taşımalıyız. Bu fuar ve İzmir bizim için çok önemli. İzmir’in çok daha büyük bir potansiyeli var. İzmir’in bu potansiyelini, en iyi şekilde hep beraber değerlendirmeliyiz. İzmir’in kalbimizde ayrı bir yeri var” ifadelerini kullandı.

91. YIL GURURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “1923 yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi’yle temelleri atılan bu fuar, yaşayan bir kültür mirası. İzmir enternasyonal Fuarı, İzmir’den dünyaya ve dünyadan İzmir’e uzanan bir köprü.

Burası, dünyayı ve Türkiye’mizi birbiriyle buluşturan müthiş bir meydan. Fuar işte bu nedenle 8500 yaşındaki İzmir’e ve yüz yaşındaki cumhuriyetimize çok yakışıyor. Geleceğin Türkiye’sine yön veriyor. Çünkü bu buluşmamız bir mayalanma hikâyesi. Burası çok rengin, çok sesin ve çok nefesin ortak bir ruhla güçlendiği harman yeri. Doksan birinci fuar etkinliklerimiz kapsamında kurtuluş günümüz 9 Eylül’ü, 100 yıllık zaferimize yakışacak şekilde, Türkiye tarihinin en büyük sahne performansıyla kutlayacağız. Aynı akşam mega starımız Tarkan Kordon’da İzmir ile kucaklaşacak. Bu akşamdan 11 Eylül’e kadar ülkemizin yetiştirdiği çok sayıda sanatçı İzmir’de olacak. Fuarımızı açmanın yanı sıra Anadolu’nun lezzetlerini dünya sofralarıyla buluşturuyoruz. İEF’yi dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Terra Madre ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Terra Madre Anadolu bizim için sadece bir lezzet fuarı değil. İnsanın yaşamla olan ilişkisini yeniden tarif ettiğimiz, iklim krizi, enerji krizi, gıda krizi, yoksulluk ve savaşlar karşısında kalıcı çözümler ortaya koyacağımız bir ortak akıl hareketi” dedi.

EXPO SÖZÜ

EXPO’ya ev sahipliği yapmak istediklerini de ifade eden Soyer, “ Tüm dünya kentleri dünyanın en prestijli, en büyük fuarı olan EXPO’ya ev sahipliği yapmak ister. İzmir, 91 yıldır kendi EXPO markasını yaratmış bir şehir. Bu fuar, 2. Dünya Savaşı yıllarının zor koşullarına rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlamış. İnsanlara umut olmuş. Neredeyse bir asır boyunca kapılarını hiç kapatmamış bir EXPO’dan bahsediyoruz. Bir kültür, ticaret, turizm, eğlence ve eğitim meydanı olan bu buluşmanın adı, İzmir Enternasyonal Fuarı. Bu nedenle İEF’yi gelecek nesillere taşımak ve dünyaya çok daha iyi anlatmak bu şehrin belediye başkanı olarak benim boynumun borcu” ifadelerini kullandı.

MÜZİK VE EĞLENCE İLE DOPDOLU BİR PROGRAM

Fuar ziyaretçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik dolu günler geçirecek. Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri’nde 2 Eylül’de Hadise, 3 Eylül’de Gülşen, 4 Eylül’de Özcan Deniz, 5 Eylül’de Bülent Ersoy, 6 Eylül’de Tuğba Yurt, 7 Eylül’de Gökhan Tepe, 8 Eylül’de Derya Uluğ, 9 Eylül’de Çakal&Reckol, 10 Eylül’de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konser ve 11 Eylül’de de Haluk Levent sahne alacak. Kültürpark 3 No’lu Hol önünde 3 Eylül’de başlayacak Rock and Rap Sahnesi de sırasıyla Köfn, Patron, Perdenin Ardındakiler, Sena Şener, Lil Zey, Pentagram, Can Gox ile Anıl Piyancı ve Contra’yı müzikseverlerle buluşturacak. Mogambo’da da Cem Adrian, Fatih Erkoç, Ceylan Ertem, Birsen Tezer, Ibis Maria, Mirkelam, Öykü Gürman ve Buzuki Orhan sahne alacak. 3 Eylül’den itibaren Ezgi Bıcılı’nın ön grup olarak sahne alacağı Mogambo Geceleri’nin biletlerinin satışı ief.izfas.com.tr adresinden yapılacak.