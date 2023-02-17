İzmir, Hatay’da yeni bir hayat kurdu

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:40

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 11:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremin en çok etkilediği dört kentte depremzedeler için yaşam alanları oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaraları sarmak için Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin yer alacağı “gölge belediye” oluşturma hedefi doğrultusunda Hatay’da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmalar genişletildi.

26 DÖNÜMLÜK ALANDA TÜM HİZMETLER VERİLİYOR

Hatay Expo yolu üzerinde çadır kent kurarak depremzedelere barınma imkanı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi burada yardımların ulaştırıldığı bir lojistik merkez, mobil mutfak, çocuk oyun alanı, tuvalet, banyo, Eşrefpaşa Hastanesi reviri, fen işleri atölyesi, bakım onarım istasyonu, internet noktası gibi çok sayıda birimi hizmete aldı.

177 ÇADIRDA BİN 367 DEPREMZEDE KONAKLIYOR

Afet bölgesinde kurulan merkezlerin koordinasyonu sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tugay, “Depremin ilk anından itibaren başkanımız Tunç Soyer’in koordinasyon toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda görevlendirmelerimizi yaptık. Bizim bir İzmir depremi deneyimimiz olduğu için çok kısa sürede reaksiyon gösterdik. Hemen itfaiye ekiplerimiz ve arama kurtarma birimlerimizin dışında da mobil mutfaklarımız yola çıktı. İkinci günden itibaren burada hizmet vermeye başladık. Yaklaşık 10 bin kişilik yemek aracımızla sabah, öğle, akşam yemeklerimizi depremzedelerimize ulaştırıyoruz. Biz Hatay’da 26 dönümlük arazi üzerine, bir çadır kent kurduk. Burada aslında bu kadar bir alanımız yoktu ama kendimiz de fen işleri ekiplerimizin iş makineleriyle büyüterek bu alana ulaştık. Şu an 177 çadırda bin 367 depremzedemiz konaklıyor” diye konuştu.

AFET BÖLGESİNDE TÜM BİRİMLER GÖREVDE

Tugay, “Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Barınma konusunda çadır içerisinde yatak, battaniye, uyku tulumu, hijyen, giyecek, ayakkabı, iç çamaşırı ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Sabahları görevli arkadaşlarımız çadırları dolaşarak ihtiyaçlarını tespit ediyor. Lojistik depomuzdan eksikleri teslim ediyoruz. Ayrıca burada çocuklara ve kadınlara yönelik çalışmalar yürütmek üzere de Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz psiko-sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bizim Hatay’da kurduğumuz çadır kentimizde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra itfaiye ekiplerimiz de arama kurtarma ve enkaz kaldırma görevlerinde çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca mezarlıklar dairemiz de burada konuşlanmış durumda. Defin ve cenaze nakli işlemlerinde görev alıyorlar. Bunun dışında İZSU ekiplerimiz İskenderun’daki su altyapısını iyileştirme çalışmalarını yürütüyor” ifadelerini kullandı.

“4 İLDE GÖLGE BELEDİYE KURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 ilde tüm birimleriyle hizmet vermek için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade eden Tugay, “Hatay’ın dışında Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta aşevlerimizi kurduk. Üç öğün yemek hizmetimizi sürdürüyoruz. İki kentimizde de konteyner kent kurulması için yer tespitlerini yaptık. İş makinelerimiz şu an sahayı düzenliyor. Ayrı bir ekibimiz ise Adıyaman’da bugün aşevi kurma çalışmalarını tamamlayacak. Orada da konteyner kent kurmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Başkanımız Tunç Soyer’in söylediği gibi, bir gölge belediye oluşturarak tüm birimlerimizle var olacağız. Depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.