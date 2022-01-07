İzmir için korkutan uyarı: Riskli eşiğe yaklaşıyoruz

07 Ocak 2022 Cuma, 06:05

Çamlı, “Şu anda günlük vaka oranları ise 60 binleri geçmiş durumda. Neredeyse 2.5 katlık bir artış söz konusu. Vaka sayıları özellikle önümüzdeki günlerde büyük bir artış gösterecek. Yılbaşından önce vaka sayılarında patlama yaşanacağını belirtmiş ve tedbir alınması için çağrılar yapmıştık. Dünya Sağlık Örgütü de eşi görülmemiş bir bulaş hızına sahip Omicron varyantı ile ilgili olarak uyarılarına 15 gün öncesinden başlamıştı. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren bu varyantın baskın hale geleceği ve vaka sayılarının tüm dünyada şiddetle artacağı öngörülüyor. Sağlık sistemi de bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Tüm dünya bu yaklaşan tehlikeye karşı tedbirler aldı, birçok kısıtlama başladı. Ama ne yazık ki bizde ek bir tedbir uygulanmadı. Ek tedbirler alınmadan salgını kontrol altına alamayız. Üçüncü doz aşıyı yaptırmakla bundan kurtulamayız. Bu varyant aşılara karşı daha dirençli. Aşının yanında kişisel korunma tedbirlerini artırıp toplumsal önlemleri sıkılaştırmalıyız. Kural koymak da yetmiyor” dedi.

Etkinliklerin sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Lütfi Çamlı, “Vaka sayıları artacağından ötürü oluşabilecek en kötü senaryoya göre stratejik planlama oluşturulmalı. Toplumsal hareketliliği azaltmamız gerekiyor. Spor müsabakaları, kültür sanat etkinlikleri, toplantılar, düğünler, kutlamalar ve diğer tüm organizasyonlar ya ertelenmeli ya da sınırlandırılmalı. Alışveriş merkezleri ve toplu ulaşımın kullanımı düşürülmeli. En azından aşı durumu gözetilerek ya da son 24 saatlik PCR testleri istenerek katılım düşürülmeli ve toplum sağlığı ön plana alınmalı. Aşılama hızlandırılmalı. Eğitime ara verilmesi bu aşamada son seçenek olarak düşünülmeli. Bunun yerine 5-11 yaş aralığı bir an önce aşılama kapsamına alınmalı. Geliyorum diyen bu tehlikeye karşı tüm Avrupa ek tedbirler alıp seferberlik ilan etmişken “Ek tedbir düşünmüyoruz” demek mantıkla açıklanabilecek bir durum değildir” diyerek önemli uyarılarda bulundu.