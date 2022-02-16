İzmir İktisat Kongresi’nin 99'uncu yılı anılıyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genç Cumhuriyetin iktisadi rotasını belirlemek üzere 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenmiş İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıl dönümünü bir dizi özel etkinlikle anacak.

Etkinlikler 17 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Konak’ta 560 Sokak’taki İzmir İktisat Kongresi Anıtı’ndan APİKAM binasına bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak, panel ve sergi açılışı ile devam edecek.

“Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi 99 Yaşında” başlıklı panel 17.00’de APİKAM Toplantı Salonu’nda düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramları Kutlama Komitesi Başkanı Ulvi Puğ’un moderatörlüğünü üstleneceği panele Dr. Serdar Şahinkaya ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu konuşmacı olarak katılacak.

Panelin hemen ardından 18.30’da APİKAM bahçesindeki sergi salonunda “Ekonomik Bağımsızlık Yolunda Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi” sergisinin açılışı yapılacak. Sergide Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nin yapıldığı koşullar, Lozan Barış Konferansı üzerine etkileri ve kurulacak genç Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi temelleri üzerine etkileri anlatılacak.