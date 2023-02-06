İzmir iş dünyası deprem için harekete geçti

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:50

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:50

İzmir iş dünyası Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası harekete geçti. Depremde zarar gören vatandaşlara da koordineli bir şekilde yardımları ulaştıracaklarını dile getiren odalar ve birlik başkanları depremin ülke gerçeği olduğuna dikkat çekti.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı:

Öncelikle depremden etkilenen tüm illerimizdeki yaralılara acil şifa, vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için arama kurtarma ekiplerine yardımcı olunması gerekiyor. Federasyonumuza bağlı tüm Dernek Başkanlarımı bugün Başkanı olduğum İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon toplantısına davet ettim. Toplantıya İBB Başkanı Tunç Soyer de katılacak. İzmir Valisini de davet ettim. BASİFED olarak derneklerimizin katılımıyla çadır, battaniye, sağlık malzemesi başta olmak üzere yardım çalışmasına başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve devlet kurumlarımızla en kısa sürede bölgeye bu yardımları ulaştırmayı hedefliyoruz.

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

Tüm Türkiye olarak Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden dolayı büyük bir acı içindeyiz. 10 ili etkileyen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne, binlerce vatandaşımızın yaralanmasına neden olan 7.4 büyüklüğündeki deprem için yürütülecek tüm yardım kampanyalarına dahil olacağız. GİFED bünyesinde bulunan derneklerimiz ile koordineli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve üye derneklerimizin bulunduğu illerin belediye başkanlıklarının ve kamu kurumlarının yardım kampanyalarına katkı koyma kararı aldık. Diliyor ve umuyorum bu büyük depremin yaralarını hızla saracağız.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen çok büyük şiddetli deprem nedeniyle büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa, can kayıpları için Allahtan rahmet diliyoruz. İZSİAD olarak yardım çalışmalarına başladık, en kısa sürede topladığımız yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla koordineli olarak bölgeye ulaştıracağız.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin:

Kahramanmaraş ve bölgedeki 10 ili etkileyen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara şifa, kaybettiğimiz insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İZİKAD olarak başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Organize edilecek yardım kampanyalarına dahil olacağız.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm ulusuma başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. EGİKAD olarak kendi içimizde neler yapabileceğimizi, nasıl yardım ulaştıracağımızı ilgili kurullarımızda değerlendiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gerekli yardımları bölgeye ulaştırmayı hedefliyoruz

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin zarar gördüğü deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yaralılara şifa, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. KESİAD olarak her tür yardım kampanyasına katılacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bölgeye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili büyük bir şiddetle etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. TÜGİAD Ege Şubesi olarak TÜGİAD merkezimizle koordineli olarak bölgemizdeki tüm yardım kampanyalarına katılım göstereceğiz. Yaralılara acil şifa, enkaz altına kalarak yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifa, vefaat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. EGOD olarak bölgeye yönelik yapılacak yardım kampanyalarına katılma kararı aldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile organize olarak bölgedeki vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmak istiyoruz.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç:

Kahramanmaraş ve 10 ilimizde meydana gelen deprem tüm ülkemizi yasa boğdu. Böylesi bir felaket sonrası dayanışarak bölgeye destek olmamız gerekiyor. Enkaz altında olan vatandaşlarımızın kurtarılması ilk etapta en önemli iş olsa da evleri yıkılan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması gerekmektedir. KalDer İzmir Şubesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile koordineli olarak bölgeye yardım ulaştırmak istiyoruz. Yaralılara acil şifa, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile güne uyandık. Yıkımlar nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. EGSD olarak başta giyim ve battaniye olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyasına katılacağımızı, diğer kamu kurum ve kuruluşların yardım organizasyonlarına da katkı vereceğimizi bildirmek isteriz.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin:

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yaralı vatandaşlarımıza şifa, can kaybı yaşayan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Oda olarak kendi bünyemizde neler yapabileceğimizi, yaraları sarma noktasında nasıl katkı koyabileceğimizi değerlendiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumları ile koordineli olarak bölge için açılacak tüm yardım kampanyalarına dahil olacağız.

EgeYDD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç:

Kahmanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük hasara neden olan 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da bir an önce çıkarılmasını temenni ediyorum. EgeYDD olarak kendi bünyemizde değerlendirmeler yaparak yardım kampanyalarına nasıl bir katkı koyacağımızı değerlendiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşlarının yardım kampanyalarına katılım göstereceğiz.