İzmir işçi ölümlerinde zirveye oynuyor

İzmir işçi ölümlerinde zirveye oynuyor
2022’nin ilk üç aylık dönemini kapsayan İSİG raporuna göre İzmir'de 17 kişi iş kazalarında yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından “İş Cinayetleri Raporu” açıklandı. 2022’nin ilk üç aylık dönemini kapsayan araştırmaya göre yurt genelinde 347 işçi, meydana gelen iş kazalarında yaşamını yitirirken İzmir, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. İnşaat sektörünün başını çektiği iş kazaları raporunu yorumlayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “İzmir’de depremden sonra inşaat sektörü hareketlendi, kazalar da arttı. Patron işçinin güvenliğini ilave masraf olarak görüyor. İşçiye güvenlik kemeri veriliyor ama bağlayacağı halat yok. Durum bu kadar vahim” sözleriyle tarif etti. Raporda, 347 işçi ölümünün 60’ı İstanbul’da meydana gelirken 23’ü Kocaeli ilinde, 17’si İzmir’de, 13’ü Bursa’da meydana geldi. Kayseri ve Ankara’da ise 11 adet ölüm gerçekleşti. İş kazalarında yaşamını yitiren emekçilerin 322’si erkek olarak, 25’i de kadın işçi olarak kayıtlara geçti. Altı çocuk ve 18 göçmenin hayatını kaybettiği iş kazalarında başlıca üç sebep ise düşme, göçük ve araç kazası olarak raporlara geçti. Ölümler en çok taşımacılık, lojistik, tarım ve orman, büro hizmetlerinde meydana geldi.
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