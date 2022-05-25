İzmir Kent Konseyleri Birliği Karabağlar'da buluştu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:06

İzmir kent konseyleri Karabağlarda buluştu. İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyleri başkan ve genel sekreterleri, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İncesu'nun açış konuşmasının ardından katılımcılara seslenen Alev Ağrı, “Kentin, kentlinin hak ve hukukunu korumaya çalışan Kent Konseyleri, önemli bir kamusal alan örgütlenmesidir” dedi.

Başkan Selvitopu da konuşmasında, İzmir Kent Konseyleri Birliği'ni Karabağlar'da ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Ülkemizde Kent Konseyleri'nin görev tanımlarınının yetersiz olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Gerekli yasal düzenlemelerle, özerk bir yapı içinde kendi kararlarını alabilmeleri, bütçelerini oluşturabilmelerinin olanakları yaratılmalıdır. Belediyelerin gölgesinde işlevlerini yürütmelerinin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

DETEK İSTEDİ

Karabağlar'da, İzmir'in geleceğini ilgilendiren bazı konularla ilgili mücadele yürüttüklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Örneğin bir üniversite alanı konusu var. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası'ının dışındaki kurumların, bu konuya yeterince ilgi göstermediğini düşünüyoruz. 80 hektarlık bir kamu arazisi var ve bizler tamamınının üniversite alanı olmasını istiyoruz. Bakanlık ise sadece 38 hektarını üniversiteye ayırıyor. Yargıda mücadelemiz sürüyor. Karabağlar Belediyesi olarak biz takipçi ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz ancak İzmir kamuoyunun da bu konuya sahip çıkması çok önemli” dedi.

Aynı şekilde 2012 yılında riskli alan edilen ve Karabağlar'daki 17 mahalleyi ilgilendiren 540 hektarla ilgili 10 yıldır herhangi bir adım atılmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Kentsel dönüşüm uygulamaları yerel yönetimler dışlanarak yapılamaz. Çünkü uygulama şansı yok. Yapamayınca da, yerel yönetimi engellemekle suçluyorlar. O bölgelerde yaşayanların hak ve hukukunu koruyan projelerin geliştirilmesinden yanayız. Bu bakış açısı doğrultusunda gerekli hukuksal mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, kent gündemindeki bir diğer konu olan Poligon'la ilgili de, askeriyenin burayı boşaltması durumunda 200 hektarlık bölgenin yeşil alan olarak halkın kullanımına sunulmasını istedi.