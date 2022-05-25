İzmir Kent Konseyleri Birliği Karabağlar'da buluştu
İzmir Kent Konseyleri Birliği, Karabağlar Kent Konseyi'nin daveti ile toplandı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kent Konseyleri'nin görev tanımlarınının yetersiz olduğunu belirterek "Belediyelerin gölgesinde işlevlerini yürütmelerinin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.
İzmir kent konseyleri Karabağlarda buluştu. İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyleri başkan ve genel sekreterleri, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İncesu'nun açış konuşmasının ardından katılımcılara seslenen Alev Ağrı, “Kentin, kentlinin hak ve hukukunu korumaya çalışan Kent Konseyleri, önemli bir kamusal alan örgütlenmesidir” dedi.
Başkan Selvitopu da konuşmasında, İzmir Kent Konseyleri Birliği'ni Karabağlar'da ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Ülkemizde Kent Konseyleri'nin görev tanımlarınının yetersiz olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Gerekli yasal düzenlemelerle, özerk bir yapı içinde kendi kararlarını alabilmeleri, bütçelerini oluşturabilmelerinin olanakları yaratılmalıdır. Belediyelerin gölgesinde işlevlerini yürütmelerinin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.
DETEK İSTEDİ
Karabağlar'da, İzmir'in geleceğini ilgilendiren bazı konularla ilgili mücadele yürüttüklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Örneğin bir üniversite alanı konusu var. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası'ının dışındaki kurumların, bu konuya yeterince ilgi göstermediğini düşünüyoruz. 80 hektarlık bir kamu arazisi var ve bizler tamamınının üniversite alanı olmasını istiyoruz. Bakanlık ise sadece 38 hektarını üniversiteye ayırıyor. Yargıda mücadelemiz sürüyor. Karabağlar Belediyesi olarak biz takipçi ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz ancak İzmir kamuoyunun da bu konuya sahip çıkması çok önemli” dedi.
Aynı şekilde 2012 yılında riskli alan edilen ve Karabağlar'daki 17 mahalleyi ilgilendiren 540 hektarla ilgili 10 yıldır herhangi bir adım atılmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Kentsel dönüşüm uygulamaları yerel yönetimler dışlanarak yapılamaz. Çünkü uygulama şansı yok. Yapamayınca da, yerel yönetimi engellemekle suçluyorlar. O bölgelerde yaşayanların hak ve hukukunu koruyan projelerin geliştirilmesinden yanayız. Bu bakış açısı doğrultusunda gerekli hukuksal mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Selvitopu, kent gündemindeki bir diğer konu olan Poligon'la ilgili de, askeriyenin burayı boşaltması durumunda 200 hektarlık bölgenin yeşil alan olarak halkın kullanımına sunulmasını istedi.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
- Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor
- Arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
- 4 ameliyat olan Cuma'nın tek isteği yürüyebilmek
- Antik Kent Tiyatrosu seyircilerle buluştu
- Akar'dan 'kilidi kapatacağız' mesajı
- Maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı
- Çorlu Tren Katliamı davasında 10'uncu duruşma
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Sedat Peker de devreye girdi
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi