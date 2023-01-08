İzmir Kız Lisesi’ni ziyaret

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:01

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:01

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, okul önünde ‘İzmir Kız Lisesi’ Müdürü Haydar Bey ve öğretmenlerce karşılamıştır. Öğrenciler derste olduğu için, müdür odasında bir süre dinlenen Cumhurbaşkanı, okul hakkında bilgi almıştır. Bundan sonra Fransızca dersi olan beşinci sınıfa giren Cumhurbaşkanı, öğrencilerin çalışmasını izledikten sonra onlarla Fransızca konuşmuştur. İki öğrenciye metin okuttuktan sonra altıncı sınıfın Edebiyat dersine girmiş, öğrenci Naime’den ‘Saz Şairleri’ konusunu dinlemiştir. Cumhurbaşkanı, öğrencilere sorular sorduktan sonra, aldığı cevaplardan memnun olarak sınıftan ayrılmıştır.

(1 S¸ubat 1931 I·zmı·r Kız Lı·sesı·’nde)



Oradan dördüncü ve ikinci sınıfların dersine giren Cumhurbaşkanı, bu sınıflarda öğrencilere geometri soruları sormuştur. Resim dersini izledikten sonra öğrencilerin yatakhanelerini, revir, kimya ve fizik laboratuarlarını gezmiştir. Buradan yemekhaneye geçen Cumhurbaşkanı, öğrenciler için hazırlanmış yemeklerin mükemmel olduğunu görünce çok teşekkür etmiştir.

Okul müdürünün yemek davetini, beraberindeki şahısların kalabalık oluşu nedeniyle kabul etmemiştir. Bir süre müdür yardımcısının odasında oturduktan sonra, okulun kütüphanesini gezmiştir. Kütüphanede beşinci sınıf öğrencisi Bedia’nın getirdiği okul anı defterine şunları yazmıştır:

“İzmir Kız Lisesinde gördüğüm düzen, özel bilgi ve milli terbiye vermek ve almaktaki büyük dikkat ve heyecandan çok memnun oldum. Öğrencilere çok teşekkür ederim.”

08 Ocak 2023

Ahmet Gürel

Atatürk Araştırmacısı