İzmir Körfez Festivali başlıyor

28 Haziran 2022 Salı, 10:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1-3 Temmuz tarihleri arasında İzmir Körfez Festivali’nin beşincisi düzenleniyor. İzmir Körfezi üç gün boyunca optimist, kano, eş tekne antrenman yarışları, yüzme etkinlikleri ile açık su yüzme yarışlarına sahne olacak.

“İzmir’in kalbi Körfez’de atar” sloganıyla yapılacak İzmir Körfez Festivali İzmir Marina ve Konak Pier’deki su sporları etkinliklerinin yanı sıra Gündoğdu Meydanı’nda konser, atölye, yarış ve gösterilere sahne olacak. Festival kapsamında söyleşiler, film gösterimleri, sergi ve geziler de olacak. İzmirliler www.izmir.art üzerinden kaydolmak koşuluyla 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde ücretsiz Flamingo Yolu otobüs turuna da katılabilecek.

KARADAN VE DENİZDEN KORTEJ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ, İZDOĞA ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor.

Festival 1 Temmuz’da hem karada hem denizde Konak Pier önünden başlayıp Gündoğdu Meydanı’nda sona erecek. Gündoğdu Meydanı’ndaki festival alanında aynı gün 20.30’da Patika Rebetiko grubu, 21.30’da ise Ozbi sahne alacak. Konserlerin yanı sıra uzman denizci personel tarafından gemici düğümü bağlama ve can yeleği giyme atölyeleri ile halat çekme yarışları da düzenlenecek. Ayrıca İzmirliler, Gündoğdu Meydanı’nda kurulacak stantlarda hem deniz ve denizcilikle ilgili ürünleri tanıma hem de deniz ürünlerinden oluşan lezzetleri satın alma imkanı bulacak.

SÖYLEŞİLER VE SERGİLER...

Festival kapsamında 1 Temmuz’da İzmir Sanat Merkezi’nde saat 16.30’da Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk moderatörlüğünde “Yatlarda İç Mekan Tasarımı” kitabı yazarı Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım ve su altı fotoğrafçısı, dalgıç Murat Kaptan’ın katılımıyla “Denize Dair Sohbetler” etkinliği yapılacak. 1 Temmuz’da Vasıf Çınar Meydanı’nda açılacak “İzmir Körfezi’nde Hayat Var” adlı su altı fotoğraf sergisi ise 1 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

SU SPORLARI

2 Temmuz’da İzmir Marina’da 10.00-16.00 saatleri arasında optimist yarışları, yüzme havuzu etkinlikleri ve eş tekne antrenman yarışları, Konak Pier’de 10.00-16.00 saatleri arasında kano yarışları, IOM sınıfı radyo kontrollü tekne etkinliği ve Stand Up-Paddle yapılacak. 3 Temmuz’da İzmir Marina’da 10.00-15.00 saatleri arısında optimist yarışları, yüzme havuzu etkinlikleri ve eş tekne antrenman yarışları sürecek.

İzmir Marina ve Konak Pier yerleşkelerindeki su sporları etkinliklerinin yanı sıra 3 Temmuz Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında Güzelbahçe’deki mavi bayraklı Siteler Plajı’nda açık su yüzme yarışı olacak.

FİLM GÖSTERİMLERİ VE MEHTAP TURLARI

Kadifekale Yüzer Tesis üzerinde 1-2 Temmuz tarihlerinde iki gün süresince “deniz” temalı film gösterimleri yapılacak. 1 Temmuz’da saat 21.00’de Konak İskelesi önünde “Pi’nin Yaşamı”, 2 Temmuz’da Göztepe İskelesi önünde ise “Derinliklere Yolculuk” filmi gösterilecek. Aynı tarihlerde saat 21.00’de Üçkuyular İskelesi’nden Tarihi Bergama Vapuru ile mehtap turları düzenlenecek.