İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer: Temiz gıdayı koruyoruz

18 Şubat 2022 Cuma, 12:04

?İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı HORECA Fair – 3. Uluslararası Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nda konuşan İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, iyi temiz ve adil gıdanın önemini vurguladı. Eylül ayında yapılacak olan Terra Madre Anadolu İzmir 2022’nin küçük üreticiyi destekleyeceğini ifade eden Soyer, “İzmir Köy-Koop Birliği olarak amaçlarımızdan biri de meraların yaşaması. Buradaki ekipmanların varlığının sağlanabilmesi için, bu fuarın tekrar olabilmesi için midemize ve sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Biz küçük üreticiler, küçük oteller, kafeler, aşçılar sağlıklı gıda için buluşmak zorundayız. Başkanımız Tunç Soyer'in fuarlar kenti İzmir vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Terra Madre Anadolu İzmir 2022 de hem küçük üretici hem de sağlıklı gıda için büyük bir buluşma olacak ”dedi.

İTALYA DIŞINDA İLK KEZ İZMİR'DE

?Yerli üretimin önemine dikkkat çeken Soyer, “Bizim Slow Food'cular olarak salyangoz logomuzda topladığımız üç kelime var; iyi, adil, temiz gıda. Neden iyi, zamanına üretilmiş olması önemli. Neden temiz, üretirken ilaçla aldığımız zehire dikkat etmemiz lazım. O yüzden iyinin yanına temiz gıdayı koyuyoruz. Adil gıda derken de üretilirken hem üreticiler olarak hem adil hizmetlerle, girdi maliyetleriyle üretilmesi gibi. Aynı zamanda tüketici adil bir şekilde alsın. İyi, adil, temiz gıda ile Slow Food'cular olarak Eylül ayında yapacağımız Terra Madre Anadolu İzmir 2022'de sloganımız da bu, 'Yerliyse yeriz'. Terra Madre Anadolu İzmir 2022, küçük üreticinin destekleneceği büyük bir gastronomi fuarı olacak. İtalya dışında ilk kez Türkiye'de İzmir'de yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in fuarlar kenti İzmir vizyonu doğrultusunda yapılacak Terra Madre Anadolu İzmir 2022 ile küçük üreticilerin değerleri İzmir'de bir araya gelecek” diye konuştu.

?Fuarda konuşan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, ise “Yediğimiz çok önemli, nasıl bir cep telefonlarımızı alırken, değiştirirken araştırma yapıyoruz, inceliyoruz, bakıyoruz, hangisi daha uygun hesaplı güvenli gibi... Ama yediklerimizi sorgulamıyoruz. Önümüze ne gelirse. Markette, pazarda ne bulursak onu alıyoruz... Eğer cep telefonu alırken gösterdiğimiz hassasiyeti, midemi girerken, sonrasında ve bizim sağlığımız için son derece önemli bedenimize hizmet edecek gıdaları seçerken gösterirsek işte o başlayacak” ifadesini kullandı.

Fuara katılanları hasta olmamaları konusunda uyaran Rodoplu, “Türkiye'de sağlık giderek özelleşti. Paranız varsa iyi hizmet alabiliyorsunuz. Sakın hasta olmayın tarhana çorbası için” dedi.