İzmir parsel parsel yabancılara peşkeş çekildi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:58

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, “İzmir’de yabancılara ne kadar konut, iş yeri, arsa, tarla satıldığı ile ilgili” soru önergesine cevap verdi.

Murat Kurum, İzmir’de 2022 yılında yabancılara bin 403’ü konut ve iş yeri, 82’si arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçe vb. olmak üzere, 1 milyar 886 milyon 112 TL’lik toplam 1.485 taşınmaz satıldığını belirtti.

“EN ÇOK TAŞINMAZ SATIN ALANLAR İRANLILAR, RUSLAR, ALMANLAR VE AZERBAYCANLILAR”

Bakan Kurum’un ilettiği tabloya bakıldığı zaman, dünya ülkelerinin 3’te 1’inin İzmir’den konut, iş yeri, arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçe satın aldığı görülmektedir. 67 yabancı ülke vatandaşının tercih ettiği İzmir’den en çok taşınmaz satın alan 795 ile İran vatandaşları birinci, 147 ile Ruslar ikinci, 89 ile Almanlar üçüncü, 79 ile de Azerbaycanlılar dördüncü.

Bu ülkelerin dışında İzmir’den taşınmaz satın alan diğer ülkeler ve sayıları şöyle:

“ABD (37), İngiltere (24), Irak (22), Kazakistan (22), Ukrayna (18), Yunanistan (16), Afganistan (16), Türkmenistan (16), Lübnan (15), Fransa (13), Bulgaristan (13), Suudi Arabistan (13), Kanada (12), Çin (12), Yemen (11), KKTC (8), Hollanda (8), Özbekistan (8), Güney Kore (6), Polonya (6), Kırgızistan (6), Avusturya (5), Belarus (5), Moldova (5), Belçika (5), Pakistan (4), Ürdün (4), Romanya (4), Avustralya (4), Güney Afrika Cumhuriyeti (4), İsveç (3), Surinam (3), Japonya (3), Danimarka (2), Filistin (2), Tacikistan (2), Slovakya (2), Gürcistan (2), Mısır (2), Hindistan (2), İrlanda (2), İspanya (2), Litvanya (2), İsrail (1), İsviçre (1), İtalya (1), Kolombiya (1), Kosova Cumhuriyeti (1), Libya (1), Macaristan (1), Makedonya (1), Meksika (1), Norveç (1), Portekiz (1), Singapur (1), Sudan (1), Şili (1), Yeni Zelenda (1), Bermuda (1), Bosna-Hersek (1), Cezayir (1), Çek Cumhuriyeti (1), Antigua ve Barbuda (1).

AKP’NİN RANT İŞTAHI YÜZÜNDEN ARAZİLER YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Bakan Kurum’un cevabını değerlendiren CHP’li Kılıç, “Bakanın cevabından da anlaşılacağı üzere, BM tarafından tanınan 208 ülkenin bulunduğu dünyada, 67 ülke vatandaşı, yani dünyanın 3’te 1’i İzmir’den taşınmaz satın aldı. Bütün kıtalardan insanlar gelip, ülkemizin en güzide şehri olan İzmir’den ev, iş yeri, arsa, bağ ve bahçe alıyor. İzmir’in en değerli, verimli toprakları, arazileri yabancılara peşkeş çekiliyor. Neden? AKP’nin 21 yıldır bitip tükenmek bilmeyen rant iştahı yüzünden…” diye konuştu.

KARAYİPLER’DEN İZMİR’E...

Av. Kılıç, dünyanın neredeyse her yerinden gelip İzmir’den taşınmaz satın alındığını belirterek, şunları kaydetti: “Hele bunların arasında öyle bir ülke var ki dünya haritasında yerini gösterin deseniz, doğru düzgün gösterecek bir kişi bile bulamazsınız! Bu ülke Antigua ve Barbuda… Karayip Denizi’nin doğusunda, iki büyük ada ve adacıklardan oluşan 99 bin nüfusa sahip küçücük bu ülkeden bir kişi geçen yıl İzmir’e gelip taşınmaz satın aldı. Bu satışlar sonrası konut arzı talebi karşılayamaz oldu. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareketine yol açtı. Burada yine liyakatsizliğin, iş bilmezliğin faturasını vatandaş ödüyor. Özellikle İzmir depreminden etkilenip de konteyner kentte kalanlar bugün çıksa artan fiyatlardan dolayı kiralayacak ev bulamıyor. Ancak buna rağmen depremzedelere ‘konteyner kenti boşaltın’ diye tebligat gidiyor. Çıkın demesi kolay. Çıktıktan sonra sen devlet olarak onlara bir çözüm sunuyor musun? Hayır. Yangını daha da körükleyecek adımlarla sorunu içinden çıkılamaz bir hale getiriyorsun. İşin özü; bu güzelim İzmir, bu güzelim memleket yabancıya cennet, vatandaşına cehennem olmuş durumda.”